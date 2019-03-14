後悔生咗你！　網民呻家人說話難聽　專家：莫一時意氣傷孩子自尊

父母的一舉一動，對子女有莫大影響，為發洩怒罵一句，或造成童年陰影。有連登網民發帖，分享家人對自己講過最難聽的說話，引來莫大共鳴，紛紛留言指同樣曾被家人用言語傷害，例如被拿來與他人比較、怨無出色、人身攻擊和或晦氣說話攻擊等。專家指，家人罵一句難聽說話，可能令孩子自尊心低落及自卑，長大後容易產生負面情緒，嚴重者甚至會抑鬱或自殘，建議家長多給同理心和欣賞，明白小朋友「盡咗力」就可以。

有網民問「你父母或屋企人同你講過最難聽嘅說話係咩？」，不少網民都留言自爆曾因家人的說話而被傷害過。（連登討論區截圖）

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日前有網民以「你父母或屋企人同你講過最難聽嘅說話係咩？」為題，於連登討論區發文，不少人都留言自爆曾被家人說話傷害過，或被拿來與人比較，或被埋怨無出色，例如「人哋住公屋一樣讀到醫科」、「你讀屎片㗎？」、「愈大愈無用」、「你都無盡力」、「睇你都係冇乜岀色㗎啦，快啲搵人嫁咗佢算啦」等。

有網民則家人更會人身攻擊，曾被家人辱罵「你係咪真係咁鬼蠢，白癡嚟㗎你」、「唔死都冇用」、「你真係垃圾都不如」、「廢柴、你以後嘅生活唔會比而家好」；更有人指父母曾當面嫌棄「好後悔生咗你出嚟」、「生舊叉燒好過生你」、「當初唔應該生你岀嚟」、「其實你係個意外，本身想送你畀人」。

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有網民表示，父母是典型的「養兒防老」，開口埋口「生你出嚟畀錢養你，你就一定要聽我講嘢，大個一定要畀家用」、「唔好講書，快啲去返工搵錢比家用」；有人坦言聽後會感到沮喪，「其實點解會講得出口，點都係親生...真係唔明」、「當發現對屋企人嘅愛係自己一廂情願嘅感覺，真係唔好受」。

有來自單親家庭及住在劏房的網民指，其家庭情況一直由社工跟進，沒料竟聽到家人向社工提議把他送入孤兒院；有人感同身受，「我都係，成日威脅唔要我，我到而家都嚴重缺乏安全感」。

小朋友遭受親人的情緒怒罵或成言語暴力，或會造成難以磨滅的童年陰影。（視覺中國/GettyImages）

兒童臨床心理學家周碧潾博士表示，家長一時意氣的每字每句，小朋友會深深記住；如長期用言語傷害，咒罵孩子，會令他們自尊心低落、自卑，甚至不再相信自己，缺乏自我肯定，影響長遠發展。

周博士續稱，一般個案而言，當情況一直持續，小朋友容易產生負面情緒，在青少年時期可能出現叛逆行為，嚴重者會抑鬱甚至自殘。她建議家長可嘗試站在小朋友的角度和位置上去看事情，不用刻意讚賞，只需給多點同理心和欣賞，明白小朋友「盡咗力」就可以。

（「連登討論區」）