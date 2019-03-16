【夠環保】台「娃娃垃圾車」掛滿被遺棄公仔　網民大讚吸晴又可愛

大家對垃圾車的印象都是又臭又骯髒，台灣近日有網民看到垃圾回收車一個有趣景象，清潔人員把一大堆被遺棄的公仔掛滿車身，大家看到回收車經過時，就瞬間被可愛的公仔吸引，不少網民亦大讚此方法環保又吸睛，更對垃圾車以往討厭的印象都改觀了。

台灣近日有網民發現垃圾回收車的外型竟然變得不同，清潔人員把一大堆被遺棄的公仔掛滿車身。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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現時不少私家車內都會擺放部份公仔以作裝飾，有網民在台灣不同地方都發現有垃圾回收車「跟風」，在車身掛滿不同公仔，有「Hello Kitty」、「史迪仔」、「鬆弛熊」等，令垃圾車的形象「可愛化」。

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當地的清潔人員曾解釋，不時在回收站看見一隻又一隻公仔被遺棄，為免它們如此可憐地被「解體」，於是收集回來並裝飾車身，最後就成為了引人注目的垃圾車。

不少網民對此重用公仔的方法都感到不可思議，更大讚是台灣街頭的新「奇觀」，「好可愛啊」、「有次看到掛滿娃娃而且都很可愛，等一靠近車輛時，原來是台回收車啊」、「我有遇過，很特別」、「除了回收，還可以美觀，讚」。

（fb群組「爆廢公社」、PTT）