網紅𡃁模開po鬧爆餐廳服務差　朋友投訴累女侍應被炒　網民轟過份

雖說今日今日咁嘅服務態度係唔得嘅，但顧客卻不是永遠是對的！近日網上瘋傳一段「投訴到餐廳侍應被炒」事件，緣起於一知名𡃁模兼IG紅人與2名朋友到尖沙嘴一間法式餐廳慶生，其間指侍應服務態度差劣、麵包安排不當及紙巾甩色等，其朋友更當場向經理哭訴委屈，同時取消未上枱的食物訂單。餐廳經理即時代為道歉，又提出全餐免費，但事主指經理未有向她們索取聯絡方法，斥沒有誠意。 網紅及其朋友事後在facbook及IG發帖，大呻當晚非常不開心，有人更到餐廳總部的fb再次投訴，終令涉事侍應被炒，提出投訴的女生知道後，更說「目的已經達到」。不少網民怒轟網紅及其朋友咄咄逼人，又指餐廳服務不算差劣，且有即時補鑊，指事主非常過份，做得太盡。網紅事後把帖文刪除。

餐廳遇到客人投訴時，多會選擇息事寧人，但部份客人可能會繼續投訴，近日就有女侍應因客人不滿而被解僱。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

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該知名網紅𡃁模於上星期一（11日）晚上與2名朋友到尖沙嘴一大型商場的法式餐廳慶生，2位朋友點餐過後才得悉網紅遲來，於是向侍應要求齊人才上菜，並先開一枝紅酒。其間她們吃過麵包後覺得味道不錯，遂向女侍應G要求加麵包。

因麵包久久未送上，兩人遂向侍應G催促，獲知剛落單要稍等。當麵包送上枱時，剛巧網紅到來，卻發現送來的麵包只有2個，她們即質問G為何數量不符，指最初也有3個。G解釋加麵包是根據當時已到的客人數量而定，而當時只有2人。網紅與朋友遂要求再加麵包，G得知麵包剛派發完畢，遂解釋需要再焗，「要等等」。網紅及朋友均認為G服務態度惡劣，心感不悅。

其後網紅發現餐廳提供的黑色餐紙巾會甩色，隨向另一男侍應M索取濕紙巾抹手，M指從未發生過餐巾甩色事件，餐廳亦沒有濕紙巾提供，並提議：「一係帶你去洗手間。」網紅與朋友均認為M無心解決問題，對此非常不滿，即決定取消未到的食物，埋單離開，並找經理投訴侍應M及G惡劣態度。

事件中一名女客對着經理哭訴委屈，又強調自己態度不差，不解為何獲此待遇，網紅與朋友均要求M及G向她們逐一道歉，但經理見下屬無暇應付，即代為道歉，她們的賬單亦會免費，藉此作賠償。但她們不滿經理無主動詢問聯絡方式，認為無誠意跟進事件，朋友更怒斥：「我哋一定會投訴你哋！投訴到你哋總公司！」隨即離去。

網紅翌於個人IG詳述當晚不快經歷，又勸喻網民勿再光顧該餐廳。而同行的朋友則於上周四（14日）到餐廳的法國fb專頁以英文撰寫投訴內容。餐廳總公司得悉事件後感震怒，即要求香港分店解僱女侍應G。

不少網民直斥網紅及其朋友咄咄逼人，即留言怒插，但當晚有份在場的女生強調自己無做錯，更坦言：「目的已達到。」隨即惹來更多網民狠批，「使唔使做到咁盡」、「咩人嚟」、「侍應唔係要全程對住你笑」。

有網民不忿餐廳總公司的處理手法，更發起一人一信到餐廳的法國fb專頁解釋事件，為女侍應G平反，而G得知獲有不少人支持後，稱已放下怒火，且不愁沒有工作，但總公司寧願偏幫客人，令自己無辜被炒，實令她心感無奈。

（fb專頁「The Beggar in the Restaurant乞客」）