勝利眼中只有錢？網民揭見面會變直銷賣藥　GD、大成黑面制止

韓國天團BIGBANG成員勝利捲入的性賄賂、官商勾結的案持續發酵，一向副業多多的勝利，除了經營夜店及拉麵店外，近日被網民狂翻舊賬，更指他曾涉獵直銷行業，在2016年與粉絲的見面會上，竟當眾推銷自己投資的「癌症檢測劑」，喋喋不休一度叫極唔停，令隊員大成及隊員G-Dragon相繼黑面，最後忍不住開口制止，場面尷尬。

近日有網民翻出舊片段，指勝利於2016年的BIGBANG粉絲見面會上，竟公然推銷有份投資的「癌症檢測劑」，令其他成員大為不滿。（網上片段截圖）

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在網民翻出的舊片段中，BIGBANG五子在2016年舉行粉絲見面會，其間勝利竟推銷員上身，不停推銷自己有份投資的「癌症檢測劑」，聲稱只需通過尿液便能診斷癌症，不用驗血及花費到醫院，強調正跟專家密切研製，並已得到認可等。此時大成心知不妙，於是開口制止，「這種長篇大論就發到SNS（社交平台）上吧」，連主持亦忍不住暗寸勝利，「還以為是產品發布會呢」。

台上4位BIGBANG成員亦相繼黑面，隊員G-Dragon亦開口稱，「這種應該等到通過驗證再進行吧」；惟勝利卻鍥而不捨繼續宣傳，「希望產品上市後，大家也試用一下」。眼見場面尷尬，主持即打圓場，重複一次GD的說話，希望勝利可知難而退。

韓國男團BIGBANG勝利近日不斷被爆出醜聞，牽連甚廣。（視覺中國）

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不過勝利竟無視主持，反而更落力推銷，GD終於爆發，伸出一隻手做出制止動作，「如果已經到了這個階段（通過驗證再上市），新聞應該都會報道，大家都應該知道」，勝利聞言馬上反駁，「不是的，可能成員們不了解，已經有相關報道了」。GD索性直接進入下一主題，指勝利雖然在台上很會搞氣氛，但私底下卻不跟隊員聚在一起，「可能因為業務較忙吧，又要做生意，還要參加派對」，坦言每次叫他出來吃飯也很困難。

T.O.P亦曾在另一節目上透露，勝利因副業太多，跟成員們的話題開始變得只圍繞錢，讓他非常無奈。（網上片段截圖）

粉絲見面會的片段近日重新曝光後，不少網民炮轟勝利「病入膏肓」，「這樣迷幻的人究竟是怎麼走到現在才被扒的啊？」，又指他沒有良心和自私，「萬一藥物有什麼問題，整個組合也要背鍋」。

另外，BIGBANG成員T.O.P亦曾在另一節目上透露，勝利因副業太多，跟成員們的話題開始變得只圍繞錢，讓他非常無奈地說：「勝利啊，我們從什麼時候開始只能談錢了啊？」T.O.P認為眾人因為熱情才聚在一起，「應該要討論有關未來的事吧」，而在旁的GD則神情凝重，不斷點頭表示認同。

（綜合）