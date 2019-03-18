「謝謝妳成就今天的我」　台女寫信給未來的自己　10年後夢想成真

這十年來做過的事，能令妳無悔驕傲嗎？最近一名台女翻出一封10年前寫的「給未來自己的信」，信中的自己仍是中二生，好奇地詢問未來變得如何，更鼓勵自己不要放棄夢想，因為「妳是位有理想的人」。10年過去，台女看畢信件後深受感動，更回信給過去的自己，指現在已達成小時候的夢想，同時提醒自己「莫忘初衷，有夢最美」帖文隨即被瘋傳，引起無數網民共鳴。

日前有台灣女生翻出10年前「給未來的自己」的信。（「Dcard討論區」圖片）

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日前有台灣女生在Dcard討論區上，以「隔了10年...終於可以看了」為題發文，指在台北生活的她趁放假回家鄉，整理房間時，發現日記掉出一封「穿越時空的信」。從她上傳的照片可見，信封面上用稚氣的字寫着「未來的XX收」，背面則寫上「當妳看到信時，不知隔了幾年了，答應過自己，長大後才能看」。

台女表示拆信時緊張得手發抖，回憶頓時湧上心頭，惟她早已忘記信中內容。信中上款寫着「給未來的自己」，當時純真又無憂無慮的「她」，逼不及待想知道自己10年後的變化，「快樂嗎？好玩嗎？幸福嗎？對象（是）誰？有考上音樂系嗎？」她還透露當時正在準備考音樂系，更勉勵未來的自己：「要加油喔…請勿放棄！妳是位有理想的人」。

「給未來自己的信」相信是不少小學生的作文題目。（視覺中國/GettyImages）

台女看畢信後，為了感謝從前的自己鼓勵現在的自己，她亦回信給「對方」，向「她」訴說10年來的點滴。回信中，她提及自己正在讀音樂研究所，依舊仍為學業打拼，雖然非常辛苦，但至少知道當下在做甚麼和在音樂道路上奮鬥着，亦終於成為了音樂老師，「謝謝妳的努力成就今天的我，雖然不敢說自己很成功，但我依舊努力着」，更寄望未來的10年能活得更精彩，繼續努力追夢，同時提醒自己：「莫忘初衷，有夢最美。」

帖文感動不少人，亦引起大批網民共鳴，大讚正能量爆棚，「真是感人的故事！那個時候對音樂的熱誠能堅持到現在很不容易呢」、「對音樂的熱忱不變並且加以實踐，10年前的妳一定以妳為榮」、「好勵志喔，而且當初的夢想也實現了」、「你有朝着夢想前進，也真的辦到了我覺得你好棒！」

（Dcard討論區）