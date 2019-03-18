台八旬翁患腦退化　伴侶離世仍備2人碗筷　義工憐憫助打掃雜物屋

台灣華山基金會、阿昌清潔庇護工場「用愛找回尊嚴」日前出任務，幫「頭份市」獨居82歲謝姓老翁租住處打掃環境，他雜物到處亂堆，還發現他疑似失智，忘記老伴早已過世，總是準備兩人碗筷卻等不到人一起吃飯，情景讓人心疼又鼻酸。

苗栗縣頭份市獨居謝姓老翁租住處環境惡劣，華山基金會、阿昌清潔庇護工場啟動「用愛找回尊嚴」計畫幫忙打掃。（聯合新聞網提供）

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謝姓老翁到醫院看病，常忘記身體哪裡不舒服，醫生今年轉介給台灣「華山基金會頭份天使站」服務。謝姓老翁有過兩段婚姻，第一段很早就結束，第二段沒生育子女，獨居在租住處，堆滿雜物、垃圾，幾無容身之地，屋頂天花板坍陷漏水，熱水器又故障，只能中午沖凍水涼。

用愛找回尊嚴 幫獨居老人打掃家

「頭份天使站」月初透過頭份市國全廚具公司檢修天然氣管線堵塞，解決洗澡問題，接著啟動「用愛找回尊嚴」計劃，到謝姓老翁租住處打掃，他一人生活，屋內安全帽卻有2頂、雨衣有2件，連碗筷都會準備2副，其中1包發霉又臭的衣物，謝老先生發了一頓脾氣，不准清理人員動。

打掃過程中，謝姓老翁喃喃自己頭腦生病了，時常忘東忘西，常常找不到老伴在哪裡，阿昌清潔庇護工場場長劉詩詣才驚覺謝姓老翁忘了老伴過世，因此一直保存遺物，等老伴一起吃飯，清掃人員離開時，謝老先生感謝晚上終於可以睡個好覺，劉詩詣等人眼眶紅了，認為一切辛苦都值得。

「頭份天使站」站長林芝羽說，「用愛找回尊嚴」3月14日第1次幫謝老先生打掃，另有義工團隊還會協助整修屋頂天花板，再第2階段打掃，目前連接資源有協和慈善基金會送餐，也會轉介長期照護服務。