親手製超逼真羊毛氈公仔　廣州女生神還原逝世寵物模樣供主人追憶

面對心愛的寵物離世，主人都難以接受，總希望留下一些跟牠有關係的東西來睹物思「貓」或「狗」。廣州女生Cici則運用「羊毛氈」手藝，親手製作出非常逼真的毛公仔，主人只要傳來數張愛寵的照片，Cici就能還原牠的樣子，讓主人有所寄託。隨着Cici把製作影片放上抖音後爆紅，4年以來已接過幾百個訂單，現時訂單已經排到2020年7月。

主人只要傳來數張愛寵的照片，Cici就能還原牠的樣子，讓主人有所寄託。（微博「Cici_oO控大叔羊毛毡」圖片）

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長髮美女Cici在影片中一手拿着針，一手捏着一團羊毛氈「戳戳戳」，做到成型的寵物公仔，需要扎針無數次，因而網民都稱她為「容嬤嬤」。4年前，她為了家中一隻6歲的長毛貓「L哥」，接觸到羊毛氈手工，其後把這第一個作品發至朋友圈，不少人就留言拜託她幫忙為家中愛貓做一隻，因而開始給他人製羊毛氈公仔。

Cici把羊毛氈的製作過程拍下然後放在抖音分享，讓粉絲們看看如何一針一針把作品「戳」出來。（微博「Cici_oO控大叔羊毛毡」圖片）

不過一般客人要求做去世寵物的公仔後，很少會再來找她做另一作品，因為當原先感情很深的寵物去世，主人很難再養另一隻寵物了。她又指，有些主人在寵物去世後，還會將寵物的毛髮留下，讓Cici植入在羊毛氈裏，「等於這個作品有了寵物的靈魂」。

Cici最初做的都是Q版公仔，但因感覺不夠逼真，細節亦不夠完善，做多了之後顧客開始提出要求，如貓的眉骨高低，或者臉上有點小瑕疵等，令她將羊毛氈扎得更逼真。隨着接得愈來愈多單，Cici乾脆不做咖啡廳生意，改成專職做寵物羊毛氈，大部分都是製作已離世的寵物。

她說每次接到製作離世寵物公仔訂單時，主人總會情不自禁地說起寵物的故事，「它們小時候怎麼樣」。有時客人給的照片不夠清晰，Cici就需要和客人不斷溝通，並憑藉自己的想像，盡可能扎出寵物在主人記憶裏的樣子。

Cici閒時都會開班授徒。（微博「Cici_oO控大叔羊毛毡 」圖片）

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有人認為作品定價太貴，Cici就把羊毛氈的製作過程拍下然後放在抖音分享，讓粉絲們看看如何一針一針把作品「戳」出來，影片都大受好評，一條片可獲得54.3萬個讚好、一萬條評論，還有超過一萬次的轉發。不少網民都大讚她手藝精湛，又佩服Cici的堅持，指自己製作羊毛氈「由學習到放棄只要三秒」。