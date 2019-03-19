350萬元福州買別墅竟然無屋頂？　網民：終於有室内泳池了

陳女士早前花了300萬元人民幣（約357萬港元）在福建福州寶龍森鄰龍泉山莊購買了一幢別墅，其後發展商通知收樓，她滿心歡喜去看新居，卻竟然發現別墅竟然沒有屋頂，她拒絕簽收並向發展商投訴。

發展商​：屋頂屬「贈送的面積」

陳女士在收樓當日，不但發現沒有屋頂，且室內全部被水淹浸，猶如澤國。她受訪時稱：「你看，這邊是水，那邊也是水。一大池的水，從去年到現在一直都是泡着，你說房子再泡一年半載，是不是會泡壞掉？幾百萬的房子竟買在這裏泡水。」

有人質疑該一眼就能看出房子沒有屋頂，很難在當初購買時沒注意到；陳女士回應稱，因為那時看的是已經裝修好的示範單位，非常漂亮，沒想到現實卻相差甚遠，她亦感到匪夷所思。

發展商表示，當初與陳女士簽合約時已解釋了有關情況，而屋頂屬「贈送的面積」，因此別墅若有屋頂的話就會計算作為產權面積，須要在房產證上列明；發展商還指出，建築工人是按圖設計和建造的，他們在交樓前曾在屋頂搭建一個遮雨棚，施工完畢便將棚拆走。

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法例禁止「偷面積」行為

陳女士對此感到十分無奈，如今發展商不願意起屋頂，那她否能自行興建？發展商卻強調，交樓之前不得進行任何工程，令到事件陷入僵局。最後，發展商只承認積水問題，願意先為陳女士抽走積水，然後再作安排，雙方暫時達成共識。

內地不少樓盤都會用「贈送面積」來吸引買家，這些面積一般包括窗台、陽台、閣樓和地下室等，但法例禁止這種「偷面積」的行為。有專業人士稱，民眾購買這種房產的風險很大，萬一當局認為部份面積屬於違規建築，就會要求拆除，否則不能辦理房產證。

網友對陳女士的經歷紛紛表示哭笑不得，「沒有屋頂要如何睡？」、「終於可以有個室内游泳池了」、「發展商：拆走地磚同地板，就不會漏水了！」