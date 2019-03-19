被要求拿開物品免阻路　野蠻女爆粗發難推車站助理：點解要我搬？

無論情緒如何激動，出手傷人都是不對！有任職港鐵車站助理的網民早前於facebook專頁投稿，分享工作上遇到的「難搞」客人。她稱上月提醒一名女乘客將放於路中心的數大袋物品拿開以免阻路，對方先是敷衍，其後更「爆粗」大罵及出手推向其胸口令她受傷。 樓主幸獲途經乘客及站內職員幫忙，即時報警處理，並拒絕與對方和解，堅持「依照正確途徑去拎返個公道」。帖文獲得網民讚好，不少人讚同樓主做法，認為無論何人亦不應隨便動手傷人，不應姑息相關行為。

任職港鐵車站助理的網民投稿至fb專頁，稱工作時遇到一名麻煩客人不願取走阻路的物品，更一度出手推她，事後她報警求助，並堅持拒絕和解。（示意圖／資料圖片）

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自稱「Minion婆」的網民任職俗稱「小黃人 Minion」的港鐵車站助理，她早前投稿至fb專頁「西客之道」，分享一次「躺着也中槍」的工作經歷。樓主稱，個多月前她上班時，負責於大堂走廊範圍提供協助。當日她看見一名正在增值女乘客將數大袋物品放於「幾乎路中心」的位置，擔心會令其他乘客絆倒，於是上前請對方將物品拿開。

樓主指，該女乘客最初只敷衍數句，但未有將物品拿開，由於當時正值繁忙時間，她只好再次提醒對方，不料女子即發難「爆粗」大罵，「喂，死八婆，我忍夠你啦喎，你嘈X夠未啊？嘈嘈嘈，你覺得阻住，你幫我搬走佢囉」。樓主為免與對方起衝突，只將語調轉為嚴肅，解釋自己只是出於安全原因才提醒她。

女乘客突然在眾目睽睽下，用手掌推向樓主的胸骨位置，樓主未及反應，幸有好心乘客協助。（示意圖／資料圖片）

女乘客不斷怒罵，當時附近有其他乘客圍觀，女乘客突然在眾目睽睽下，用手掌推向樓主的胸骨位置，「我成個人俾佢推到退後咗幾步，眼有一刻成個畫面白咗」。樓主被推後未及反應，幸有一名男乘客開聲協助，與該名女乘客理論，惟女乘客仍大聲反駁：「佢話我個袋阻街啊嘛，而家我唔覺喎，如果佢覺得我個袋阻街，佢咪將我個袋搬走囉，點解要我搬啊？佢又唔搬走要我搬？」

樓主稱，當時感到很慌張，「因為我從來冇遇過咁嘅事，我都唔識點樣去處理，當時成個人都震埋」，但女乘客即時取走物品打算入閘離開，樓主遂追上，「咁我緊係跟埋佢入閘，你出手推完我唔通你仲想拍拍囉柚逍遙法外」。

樓主被推後感慌張，但仍鎮靜地追住女乘客並聯絡同事支援。（示意圖／資料圖片）

她隨即聯絡上司反映事件，並大聲警告女乘客不能離開，因她已通知站長，約半分鐘後，數名同事已到達月台了解事件。樓主指當時女乘客仍「大聲夾惡」，「仲同人講覺得我煩佢，所以就推開我，又話冇心推㗎點點點，話咩點解唔走得，叫警察去搵佢，話佢要上車，唔會留低之類之類」。

警員到達後，女乘客又突然稱願意道歉和解，樓主指當時感到「極度驚慌，嚇到成個人震晒」，不過仍一直拒絕與對方會面及和解，並到醫院驗傷及錄取口供，因她覺得對方應為其行為負責。

警員到達後，女乘客又突然稱願意道歉和解，樓主雖感驚慌，仍拒絕與對方會面及和解，並到醫院驗傷及錄取口供。（示意圖／資料圖片）

樓主又補充指，警方事後曾聯絡她，提議雙方上庭前和解，稱無論和解或上庭，最後判決的結果亦可能一樣，不過被她再次拒絕，「因為根本唔關最後手續/結局係點，而係依照正確途徑去拎返個公道，咁起碼最後判決係法庭，而唔係因我和解而了事」。

最後她說，至今仍未收到判決信，故不知道事件的結果，但指如有網民遇到同類情況，「強烈建議『say NO』，因為事情發生咗，假設你又驗埋傷又去埋警署，被勸一勸和解就 say yes，咁真係又嘥自己同人哋時間」。

帖文獲得網民讚好，不少人讚同樓主做法，認為無論何人亦不應隨便動手傷人，不應姑息相關行為；又指樓主遇到願意幫忙的乘客及同事是非常幸運。（示意圖／資料圖片）

帖文獲得網民讚好，不少人讚同樓主的做法，認為她若不追究，只會再有下一名受害者，「撐你，唔好放過佢，郁手打人吖嗱」，「口角都可以忍，出手就真係無得傾」。亦有網民認為樓主非常幸運，遇到願意幫忙的乘客及同事，「好彩你企硬！處理得非常好，同事們都好好」，「讚係畀事主嘅，嚇一嚇後反而識企硬！同埋路見不平嘅男士，同埋無做到麻木可以即刻幫拖嘅各大職員！」。

（fb專頁「西客之道」）