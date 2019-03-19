網紅張欣欣友人投訴　松藝館女侍應無再返工　乞客fb版主再爆內幕

ig網紅張欣欣早前與朋友光顧尖沙嘴法式餐廳「松藝館」，其間認為2名侍應態度惡劣，加上麵包數量不夠及出現餐紙巾甩色等問題，張欣欣事後在ig開帖鬧爆餐廳，其友人更寫英文信到松藝館的法國總部投訴，當中一名兼職女侍應其後沒有再上班。事件被瘋傳後，張欣欣昨日上載朋友的手機錄音，接聽者聲稱「無炒到呢位同事」。張欣欣強調自己確曾在ig出帖指餐廳員工服務差，但只是表達不開心情緒，事後已刪帖，亦無後續投訴，而所有投訴都是其朋友做，張欣欣就事件造成不便致歉。 率先揭發事件的facebook專頁「The Beggar in the Restaurant乞客」版主Mary，昨日飛往美國舉行婚禮，甫到當地機場即嬲爆開fb直播，爆粗澄清從未發放失實資料，強調是接到被炒女侍應的求助，且經多方面證實該名「炒散」的女侍應被炒。Mary稱過去4天有跟松藝館的公關人員直接聯絡，但近日網上有人企圖攻擊她發放未經證實資訊，令她受屈在機上「喊咗4個鐘」，故自爆事件內幕詳情。 《香港01》於昨天及今天都曾向松藝館查詢，正等候回覆。而香港松藝館的fb專頁今午發出新帖文，表示服務團隊為不可缺少的家庭成員，更致力為顧客提供優質服務，但文中並無提及有否解僱員工。

網紅張欣欣昨晚於個人ig的限時動態澄清事件，指自己刪除情緒發的ig發言後，沒有後續投訴，所有投訴都是朋友所做。她更公開朋友與餐廳負責公關的對話，接聽的職員稱沒有解僱員工。（張欣欣ig截圖）

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fb專頁「The Beggar in the Restaurant乞客」版主Mary昨日與未婚夫登機飛往美國，在當地進行婚禮，但甜蜜的旅程卻因「炒侍應」事件令她情緒受困。她在香港時間今天（19日）中午抵達紐約機場，即急不及待開fb直播回應事件。

Mary強調，之前就事件向多方求證，包括被炒的G侍應及其他餐廳員工等，小心核實資料後才出長文，當中是針對客人態度，以及因法國總部收到投訴所致，認為香港松藝館無奈要跟從，沒有不當。「乞客」的帖文被網民瘋傳後，餐廳的公關人員其後主動聯絡Mary，要她在fb專頁出聲明澄清事件是「誤會」，因餐廳早前已聘請多位全職員工，而涉事G同事作為兼職員工又經常不準時，所以才將她解僱。只是碰巧與張欣欣的朋友投訴「同時發生」，才令人誤會。

Mary隨即與G侍應及仍在職的員工了解，知道G侍應是「炒散」員工，而她這個星期已「派更」，但隨即叫她不用上班，換言之就是將她解僱。Mary稱過去4天曾多次與松藝館的公關人員聯絡，更為餐廳「度橋」，建議該如何轉危為機，包括宣布經詳細考慮後收回解僱員工決定，又強調「麵包可無限refill」等，希望有助餐廳挽回形象。但其後餐廳要求G侍應穿上制服，拿着麵包拍照，澄清自己從沒有被炒。Mary認為事件不妥，這種安排等於陷她於不義，「而家想做x我，話我不實出post？」。其後餐廳更叫Mary代出聲明，但Mary不肯，認為該由餐廳自行處理事件。

香港松藝館的fb專頁今午發出新帖文，表示服務團隊為不可缺少的家庭成員，更致力為顧客提供優質服務，但文中並無講述關於員工被炒一事。（松藝館fb截圖）

Mary對事件發展感震怒：「做好人變畀人做我！」她稱在機上哭了4小時，「我而家諗到自己真係好慘……我個人誠信都好緊要，唔想有個臭朵，話我講嘢不負責任，老屈人」，她更發毒誓以支持自己所說的都是事實。Mary坦言結婚之旅因事件而情緒受困，又擔心被人控告，幸得未婚夫力撐，但慨嘆「喺香港真係唔好做好人」。

不少網民力撐Mary，留言稱「支持你呀，你係無辜」。《香港01》昨天及今天都曾向「松藝館」查詢，正等候回覆。

ig網紅張欣欣早前與朋友光顧尖沙嘴法式餐廳「松藝館」，但認為侍應的服務態度惡劣，張曾在ig發帖鬧爆，其朋友更寫信向法國總部投訴，涉事女侍應疑因此被炒。（松藝館fb圖片）

事件爭拗緣於張欣欣與2名朋友早前到松藝館用膳慶生，其間2名朋友先到，點了一支酒和吃麵包，當時桌上按原訂人數有3個麵包，2人吃完後追加麵包，其間疑不滿麵包等太久，指侍應G疑遲落單及態度差，而送到時卻只得2個，張欣欣剛巧到場，令麵包不夠分；再追加麵包時，又獲告知「派晒要再焗」，又要等候良久。

其後張欣欣等人發現黑色紙巾甩色，遂向侍應M索取濕紙巾，M疑不知道紙巾甩色的問題，指從未發生，而餐廳沒有濕紙巾供應，但可帶她們去洗手間，事件令一行人十分不滿，決定即時取消食物結帳，又向經理投訴受到侍應無理對待。經理當場代侍應道歉，又提出帳單免費作補償，但事主不滿經理沒有主動索取聯絡，認為沒有誠意跟進。

張欣欣事後在ig出帖，貼上松藝館的相片，形容「我人生中遇過最惡劣的餐廳」，其後又詳述當晚的不愉快經歷，但她其後主動刪除帖文。據了解，侍應G曾在客人的ig留言，而張欣欣的同行友人當中，有人寫英文信向松藝館的法國總公司投訴，總公司獲悉事件後，香港分店疑解僱侍應G。

張欣欣昨晚在ig出帖，指自己確曾在ig出帖指餐廳員工服務差，但只是表達不開心情緒，沒有指明是哪個員工，事後已主動刪帖，「我都想因為我當刻衝動行為道歉」。帖文附有朋友致電松藝館的錄音，職員聲稱沒有炒人。張欣欣強調自己沒有後續投訴，而所有投訴都是其朋友所為，她亦想對事件造成的不便致歉，又願意作任何解釋或協助。

（fb專頁「The Beggar in the Restaurant乞客」）