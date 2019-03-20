「來自天國的高踭鞋」隱藏亡母的愛　準新娘捧在手泣不成聲

英國萊斯特郡（Leicestershire）38歲女子萊茨（Emma Letts）與未婚夫威爾遜（Richard Wilson）在2016年12月訂婚，預計今年8月舉行婚禮。萊茨的媽媽甚為希望出席女兒的婚禮，可惜她在萊茨訂婚後不久就診斷患上末期肺癌，不幸在2017年離世，然而她留下了一份「天國的禮物」，好代替她陪伴愛女步入教堂！

「給妳送上很多很多的愛」

萊茨上周收到一對粉紅色的高踭鞋，發現鞋底竟然印有母親留下的訊息：「我一直希望在妳結婚當天送妳一份禮物，這對婚禮高踭鞋就是我的禮物，希望妳有美妙的一天，給妳送上很多很多的愛和大大的擁抱，媽媽字。」

看罷，萊茨激動得不知所措，坦言這雙來自天國的高踭鞋雖然令她很驚喜，卻也很傷心，「我開始大哭，感覺非常難受，完全無法呼吸和說話！沒有她在我身邊，要籌辦一場婚禮實在太困難了，我流了很多眼淚。」

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萊茨的媽媽在2016年被確診患肺癌時，醫生當時指她只能多活一至兩年。於是她爭取時間，開始提筆寫信給一眾親朋好友，但來不及寫給女兒便去世了，萊茨說：「我沒有收到她的信，她的時間不夠了，所以這對高踭鞋對我來說更加特別。」

高踭鞋由法國鞋店Lace and Love的名師魏澤（Amanda Weise）設計。魏澤表示，萊茨的媽媽是在2017年1月要求訂製一對高踭鞋，她希望能在鞋底加上文字，並要求在送到萊茨手中之前絕對保密。

設計師：最令人感動的一雙鞋

魏澤說：「這是我造過最令人感動的一雙鞋，希望萊茨在婚禮當天會得到祝福，就像她媽媽陪着她一起步過紅地毯。我知道這對萊茨來說意義重大，因此我也很激動，要把鞋子做好使我感受很大壓力，如今終成功把這份禮物送給萊茨，滿足了她媽媽的要求，也讓我感到非常自豪。」

萊茨把高踭鞋的照片上載到Facebook，留言「我昨天收到這對漂亮的鞋，目光完全離不開它，我感受到被愛的滋味」，同時大讚魏澤的手工出色。

鞋店在上周二（12日）也在Facebook分享這個感人故事，網友紛紛表示感動，「好美的鞋和好美的故事」、「好勇敢的母親」、「對女兒來說一定是相當寶貴的回憶」。