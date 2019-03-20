台校服女生膀胱炎看婦科　大媽狂罵不檢點　網民：別理沒常識的人

別以為只有孕婦或上年紀婦女才看婦科！台灣一名女學生前日（18日）於討論區發文，稱因膀胱炎須到婦產科求醫，等待期間因下體痛楚而影響心情，沒想到無禮的大媽，看見女生穿校服來求診，竟出口傷人指責女生「不檢點，年紀輕輕就上婦產科」。 女生聽到後非常難過，幾乎哭了出來，但因感到不適，未能即時反駁。網民看過女生的遭還，都指責大媽行為過分而且沒常識，紛紛安慰女生，希望她「不要與已經更年期的計較」、「沒常識的人真可怕，不理會較好」。

並非只有孕婦或上年紀婦女才看婦科，其實任何年紀的女性也可能有需要看婦科。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

+ 3 + 2

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名台灣女學生前日（18日）於「Dcard」討論區以「看婦產科被說閒話」為題發文，指上洗手間時發現下體流血，得知是膀胱炎復發，即感到「很絕望、很痛、很囧」。女生說，因家人需要上班，而且居於不同縣市，她遂自行到婦產科求診。

到診所後，女生尷尬地向護士掛號後便坐於一旁等待，不過一個大媽看見穿校服的女生後便立即瞪着，並冷言冷語稱「學生不檢點，年紀輕輕就上婦產科」。女生聞言非常難過，「快要掉眼淚了」，不過她卻不敢反駁，因當時她感到不適，「已經很不舒服，沒有什麼力氣理她」，而且她考慮到自己穿着校服，「不想讓人說我們學校怎麼樣」，故只好坐在角落，發文分享事件，「試著抒發，這世界少數的不溫柔」。



女生指大媽於求診過程中不只一次「大肆喧嘩」，令她感到很委屈及受傷。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

女生指，大媽於求診過程中不只一次「大肆喧嘩」，令她感到很委屈及受傷，直言對方第二次出言傷人時，「我是整個傻住了，回過神來，說話的人都不見了」，故未有反駁或向對方解釋。

網民看過帖文均感心痛，紛紛安慰女生，指責該名大媽「沒常識」，直言「不用理大媽，看病比較重要！知識常識不足的人就不要跟他計較了」、「一個人的品德一般跟年紀不會有太大關係，尤其沒水準的只會越老越沒水準」、「不要跟已經更年期的計較」。

網民紛紛指責該名大媽「沒常識」，安慰女生不用理會對方。（示意圖，GettyImages/視覺中國）

有女性網民則分享同類經歷，稱以往到婦產科求診時亦曾被大媽、甚至是醫生及護士以言語欺凌，女網民怒斥「不曉得為什麼總有一些奇怪的人，明明就是看個醫生也要延伸有的沒的」、「老一輩都有這種奇妙的觀念的，荼毒一堆女孩不敢去婦產科，不要理她！有不舒服看醫生很正常！正確觀念由我們這一代開始」。

（「Dcard」討論區）