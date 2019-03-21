大媽將花園變菜田　洋女婿心血被拔光　她還想泳池養魚種蓮藕

澳洲42歲華裔女子楊洋10年前與來自英國的丈夫移居悉尼，後來把母親接過來一起住，但當地悠閒生活令其母感到極不習慣，於是想到種菜來打發時間，只是楊女士丈夫的花園亦因此遭殃，本來種滿各種精緻花草的地方變成全是種了香菜、四季豆、香蔥等的菜田；當「苦主」有日終於留意到花園的變化後只能呆站在旁邊，一臉茫然。

原居住在北京的楊女士在5年前與丈夫買下該棟在悉尼的別墅，她說，丈夫平時比較浪漫，沒事就會打理一下花園，既種花又種草，使花園看起來非常井井有條。

不久前，楊女士把母親接到澳到和丈夫女兒一起居住，但其母並不習慣當地生活，每日總是「無事忙」，豈料幾個月後就將花園裏的花草拔光，改種各種蔬菜，諸如四季豆、茴香、香菜、大蔥、大蒜、生薑等。

洋女婿發現花園竟然變成菜園，頓時一臉茫然。（網上圖片）

一看之下頓時一臉無奈

由於楊女士的丈夫該段期間早出晚歸，疏於打理花園，故一直都沒有發現花園變菜田，直到周一（18日），他心血來潮，到花園一看之下，頓時一臉無奈！

楊女士拍下了丈夫當時的反應，見到她的母親坐在辣椒樹旁熟練地擺弄果實，「再不結都晚了，喲！都這麼大啦」，楊女士安慰丈夫：「你還好吧？」，他卻默默無言地步向游泳池，靜靜望著遠方。

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決定完全交出「種植權」

片段上載後錄得逾300萬的點擊率，網友紛紛表示哭笑不得，「老太太把中國特色帶過去了」、「有的住在農村的別墅裏，有的住在別墅的農村裏」、「老外心都碎了」、「怎麼說也是人家勞動的成果，太不尊重人了」。

事後，楊女士稱，其實丈夫並無計較，也沒有把事件放在心上，他很理解外母的做法，還決定把花園的「種植權」完全交出；不過最令楊楊女士啼笑皆非的是，母親竟然提出要在泳池裏養魚，甚至改成池塘種蓮藕。