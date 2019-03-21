九巴新車玻璃樓梯或有走光風險　超薄座椅遭鬧爆：用木櫈仲舒服

九巴最近在facebook專頁公開最新引入的巴士，惟當中的設計卻引起不少網民質疑，包括使用玻璃樓梯、灰白色扶手、新座椅設計等，有網民擔心玻璃樓梯容易令穿裙的女乘客走光，而灰白色扶手亦不及現時的黃色扶手顯眼，認為不能方便色弱人士。《香港01》正就新車設計向九巴查詢。

九巴在fb專頁分享最新型號的巴士，不過右邊的「Volvo B8L Wright」因為用上玻璃樓梯設計，令網民擔心穿裙的女士們有可能走光。（fb專頁「KMB 九巴專頁」圖片）

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從九巴的帖文可見，新引入的巴士有兩款，用上玻璃樓梯的設計的型號為「Volvo B8L Wright」。從上載的照片可見，車廂內的樓梯圍欄改用不透光玻璃做主體，圍欄上設有扶手，而樓梯另一邊則改用多塊透明玻璃，乘客上下車時可看到外面情況。新車亦用上了灰白色的扶手設計，而非現在使用的鮮黃色。另外，座椅的扶手亦改良、改用超薄座椅設計及增設安全帶。

九巴的新一代巴士以紅色為主調，主題為「城市脈搏」。

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新車設計雖然新穎，不過賣帳的網民似乎不太多。有人指出玻璃樓梯設計「對穿短裙女性極為不利」、「女士們好易走光喎」，質疑「玻璃樓梯設計係咪要着裙人士唔好上樓上？」不過亦有網民反駁，外國巴士都有使用類似設計，卻沒有人指出有問題，「香港就係錯，外國做就係有創意？」

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除玻璃樓梯外，座椅設計亦成為眾矢之的，有網民批評超薄座位「超唔好坐」，「簡直係新一代快餐椅」，建議「不如下次用公園木櫈，應該仲舒服啲」，而扶手設計亦奇怪，有人笑稱「貼頭扶手位，一插就插入去人哋頭髮度」，又認為扶手非直管設計，「一急刹冇嘢可以捉住」。

另外車廂內的灰白色扶手亦引起網民關注，因為現時巴士的扶手為鮮黃色，視覺上比較突出，遇上突發事件時如果需要找扶手會比較容易，惟網民擔心灰白色扶手未能做到該效果，甚至可能令視障人士於乘車時遇上困難。

《香港01》正就新車設計向九巴查詢，暫未獲回覆。

（fb專頁「KMB 九巴專頁」）