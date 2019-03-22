未來戰士T-1000殺到？　科學家研發出液態金屬　可導電兼隨意變形

科幻電影《未來戰士2：審判日》（Terminator 2: Judgment Day）反派角色T-1000機械人由液態金屬構成，能隨意變形，任何地方也出入自如，受了傷也能迅速修復。隨着科技進步，人類某天或者真的能創造出這樣的機械人，一項最新研究就發現，在鎵（gallium）和其他合金等液態金屬中加入鎳或鐵，就能增加金屬的延展性，可用磁石將之「搓圓撳扁」。

突破以往研究兩大缺點

科學家以往亦曾研發出其他液態金屬，但存在兩大缺點，一是表面張力太強，導致只能橫向伸展；二是這些物質必須完全浸在水裏才能變形，一旦離開水就會變成糊狀。

北京航空航天大學的最新的實驗，科學家把鐵加到泡在鹽酸裏的鎵、銦（indium）和錫，成功降低了液態金屬的表面張力，研究人員還用兩塊磁石拉長金屬，令其長度延伸至原本的4倍，而且這種新物質能導電，在實驗中成功接駁電路，令LED燈泡亮起。

科學家把鐵加到泡在鹽酸裏的鎵、銦（indium）和錫，成功降低液態金屬的表面張力。（影片截圖）

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未來戰士有可能成真

另一個突破是這種液態金屬還能向上伸展，連接上方的電極，沒有泡在水中的部分亦不會變成糊狀。

研究報告在《美國化學學會應用能源材料》雜誌發表，報告中提到：「研究成果為液態金屬往後的發展奠下基礎」、「未來可創造出不斷變化重塑的智慧型仿生軟性機器人」。

（綜合報道）