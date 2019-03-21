地鐵史上最嚇人事件　女學生疑墮軌卻不見了　車長乘客集體撞鬼？

港鐵周一（18日）凌晨測試新信號系統期間，發生通車40年來首次相撞事件，引起全港關注，事件中幸無造成嚴重傷亡。多年來涉及港鐵的意外時有發生，部分更被以訛傳訛遂成為都市傳說或恐怖故事，其中1981年發生的油麻地站女學生疑離奇墮軌事件近日再次成為網民熱話，事發後救援人員遍尋不獲，現場連一滴血迹也沒有，令人質疑目擊事件的車長及乘客是否「集體撞鬼」。

港鐵罕見撞車意外引起全港市民關注，有網民近日再次討論1981年發生的女學生疑墮軌事件。（示意圖，視覺中國／GettyImages）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

港鐵罕見撞車意外引起全港市民關注，相關的都市傳說再次成為討論話題，昨日有作家於報章專欄提及37年前（1981年）發生的油麻地站女學生疑墮軌事件，由於事件一直眾說紛紜，未有確實真相，再次引起網民熱議。

事件於1981年11月10日發生，根據當年報章報道，當日下午1時半，一列從中環往觀塘的地鐵駛進油麻地站，車長突然看見一名穿着校服的女學生從月台跳下路軌，附近正在候車的乘客目擊情況，急得大聲呼叫：「喂！喂！司機停車，有人自殺呀！」

當年地鐵月台未設有幕門，車長及乘客均聲稱目擊一名穿着校服的女學生從月台跳下路軌。（示意圖，視覺中國／GettyImages）

司機即時拉下剎車掣，惟列車仍滑行一段距離始停下，司機及乘客均認為女學生已被捲入車底，遂立即通知警方及消防到場拯救，並安排所有乘客下車。地鐵公司得知事件，即時暫停佐敦至旺角站的列車服務，逾千乘客受到影響。

救援人員接報到場後搜索逾一小時，發現路軌中並無意外迹象，其後再以工具將列車升起，仍未發現女學生蹤影，甚至連血迹也沒有。至下午約2時40分，救援人員將事件改列為誤報，列車服務亦恢復正常。至於涉事列車則直接駛回車廠，經詳細檢驗後亦無發現。

當時車長及乘客均認為女學生已被捲入車底，遂立即通知警方及消防到場拯救。地鐵公司得知事件，即時暫停佐敦至旺角站的列車服務。（示意圖，視覺中國／GettyImages）

事後地鐵發言人曾表示，涉事車長健康良好，精神狀況無問題；在場乘客亦言之鑿鑿地稱目擊女學生跳下路軌，惟至今無人能夠解釋救援人員找不到女學生的原因，令事件成為都市傳說。

有網民指事件當年非常轟動，提起時印象深刻，有人估計女學生或跌在路軌中間的空隙，得以保命，事後趁亂離去，更指出如女學生沒有喪命，現時應該年約50歲，提議可集體尋人。

有網民笑言，當時列車停駛逾1小時亦只影響約千餘人，與今時今日港鐵故障造成的影響相比，實在是難以想像。（示意圖，視覺中國／GettyImages）

有網民則以靈異角度解釋事件，指女學生並非人類，而是靈體，事件是車長與乘客集體「撞邪」；亦有說法指女學生只是看到一個與自己一樣的人墮軌，之後嚇得直奔回家，惟數日後便因病身亡，稱事件是「死亡預告」。不過，有理性網民認為，當年不時發生墮軌意外，女學生跌下路軌後，幸無受傷並自行離開亦不是奇事。

另外，有網民則「錯重點」，指當年地鐵3站暫停服務逾一小時，只有千餘人受影響，與早前港鐵撞車導致金鐘至中環站暫停服務，影響人數以萬計相比，實在是難以想像。