【無咁驚啩？】家門被黐貼紙有古怪？　網民變神探諗到出神入化

臨近過年最怕家門出現神秘記號，現復活節都來了，有市長驚見家門被人貼上火車公仔貼紙，部分同層鄰居亦「遭殃」，令他擔心是賊人的新記號。網民見到樓主照片即眾說紛紜，有人仔細分析分佈及圖案說到大有陰謀般，勸屋主加裝閉路電視；有人則叫屋主淡定，直指記號多低調少有如此明目張膽，或只是小朋友貪玩才亂貼。

該巴打於連登討論區發布帖文，表示最近家大門旁的門鐘無故被貼上「Thomas火車」的公仔貼紙。（連登討論區圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

有連登巴打網上圖文並茂，指最近屋企大門旁的門鐘無故被貼上「Thomas火車」的公仔貼紙。樓主指他特意觀察同層鄰居單位，發現另有兩戶的門鐘亦貼上「Thomas火車」及「蠟筆小新」的貼紙。巴打感到疑惑又不安，又指貼的位置其實也有1.4米高，「唔知係小朋友貪玩定係啲賊嘅新記號方法呢？」

有關帖文引來網民熱烈討論，齊齊競猜誰人如此「大整蠱」，有細膽者笑言本身看到擬人化的Thomas火車也感恐懼，直指睇到都覺驚。不少巴絲打嘗試拆解貼紙當中的意思，「有張一個火車頭一個小新即係單親家庭1個細路？」、「火車貼左邊 = 日間返工，火車貼右邊 = 夜間返工，小新 = 有小朋友」。

部分巴絲打好心提醒樓主小心為上：「多數記號黎，細路都唔會貼去啲唔係自己嘅地方啦，自己都望唔到」、「小朋友貪玩點會黐得咁整齊」，建議他最好還是在家門外加裝閉路電視，更有巴絲打表示其居住的樓層亦見貼紙，非常詭異。

不過亦有人理性分析，指賊人要留記號也會很低調，認為無需過份擔憂，「正常見到自己門鐘貼咗野都會整走佢，得返幾戶有貼紙係因為其他人已經撕走左」，質疑或只是小朋友貪玩勸樓主無謂自己嚇自己。

（連登討論區）