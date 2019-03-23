【即學】樓下開冷氣樓上地板出水　屋主跌到攤攤腰　專家教點解決

有住戶近日因家中地板出水，與家人接連跌倒，但與天氣無關，而是因樓下鄰居大開冷氣。涉事住戶指其家中地板每到夏天即變水塘，只因樓下單位常將冷氣出風口吹向天花，令其地板滲水，家中已有３人先後跌倒，即使管理處介入仍未能解決問題，遂於網上求助。「裝修佬」受訪時表示，樓主地板的其實是冷凝水，如樓下拒配合，屋主可在受影響範圍鋪上特定物料，即可簡單解決。

有網民分享表示，家中地板大量出水，原因是樓下住戶將冷氣機出風口吹向天花，問其他人可以如何解決。（fb群組「杏花邨人杏花邨事」截圖）

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有市民日前在facebook群組「杏花邨人杏花邨事」上發帖，稱去年樓下搬來新租客，但其後「一到夏天，屋企就變成水塘」，只因樓下住戶常將冷氣機的出風口調較至向上吹，令其地板滲水。樓主指自己、兒子及工人姐姐已先後滑倒在地上，雖曾叫管理處跟進，惟管理員勸說後亦未見改善，遂問網民如何靠自己解決問題。

裝修佬接受《香港01》訪問時指出，住戶遇到的問題其實在不少樓宇都有出現，主因是地板太薄，樓下冷氣機吹出來的低溫冷風就從天花慢慢傳到樓上的地板表面，撞上樓上室溫較高，水份就在地板凝結，道理與冷飲出現水珠差不多。裝修佬又指該類問題一般出現在公屋，但近年私樓都有出現。

由於樓下住戶不願意合作，所以樓主只能自己想方法，裝修佬建議在地板鋪上其他物料隔溫。（資料圖片）

他指解決方法最簡單就是請樓下住戶別再將冷氣機出風口吹向天花板、調高冷氣溫度，或是在出風口吹到的位置貼上有一定厚度的物料，即可減輕影響，不過如果樓下住戶不願配合，樓上住戶亦有其他方法可以處理。

裝修佬提到，最核心解決方法主要是要阻止低溫向上傳播，如果重新裝修可以不再鋪磚地板，轉用木地板，因為部分牌子的木地板有特別設計，設有鍚紙及珍珠綿，可以透過鍚紙傳導出去，然後阻隔低溫，相信可以完全解決問題，木地板亦不會自己「炒起」。

如果不想進行大工程，住戶可購買相同物料，鋪在受影響範圍的地板上，再加上一層薄木地板，一樣都可以有類似效果，但切記要鋪得貼服以阻隔空氣；另外鋪地毯都可以有類似效果，因為地毯可以阻止低溫與空氣中的水接觸。