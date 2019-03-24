30年屋村髮型屋被領展加租迫遷　街坊目擊熟客婆婆心酸一幕

近年不少屋村商場小店，慘被領展趕盡殺絕，加租加到難逃結業命運。日前一名網民在網上發文，指在屋村商場內一間屹立約30年的髮型屋準備剪髮時，聽到老闆跟一名熟客婆婆的對話，令他感到非常心酸。該老闆表示髮型屋因捱不到貴租將於9月結業，而光顧多年的婆婆亦快將住進老人院，老闆聽罷提醒婆婆臨搬前一日到髮型屋，他可免費替她洗頭。 樓主慨嘆「呢個社會真係好悲哀」，認為不少老人家被家人忽略，良心小店亦被淘汰，「周街都係垃圾連鎖鋪 」，寄語網民多關心身邊「為生存而努力」的老人家及小店，「唔係等到上晒電視話就執先去打個卡」。

日前一名網民到屋村髮型屋準備剪髮時，目擊老闆與熟客婆婆的心酸一幕。示意圖。（資料圖片）

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該網民昨日在連登討論區以「頭先剪頭髮 聽到老細同個熟客傾計好心酸」為題發文，稱這間髮型屋在屋村商場內屹立約30年，專門做街坊生意，她等待時，見到一名熟客婆婆找老闆，表示因沒有家人可以照顧她，她快將搬進老人院，而老闆亦稱髮型屋租約至12月，雖然未跟領展洽談租金，但附近的補習社卻被瘋狂加租4成，「做唔住喇，租金太貴 」，坦言即使領展不加租也未必捱到，「再加租我更加唔使做」，所以髮型屋將於9月結業。

眼見離別再即，老闆着婆婆臨搬前到髮型屋找他，「星期幾都冇所謂，我幫妳洗個頭，唔收妳錢！妳幫襯咗咁耐，我都唔捨得妳」，又安慰婆婆稱搬入老人院是好事，「有人煮野妳食、照顧妳」，更提醒她要多走動，「唔好剩係瞓喺度」。婆婆聽罷非常開心，跟老闆互相道謝。

樓主坦言聽到二人對話非常心酸，得知婆婆原來不想搬進老人院，慨嘆老人家有子女，有住慣自己屋企，「邊有人想去住老人院，畀一班可能係冷血嘅人照顧」，惟香港政府對長者的支援卻不足夠。樓主補充事後婆婆的女兒來接她，當老闆提起洗頭一事，女兒卻表示「未必有時間」，令樓主更加心酸，「政府又理唔到班老人家，仔女就為賺錢生存而忙到冇時間」。

樓主慨嘆「呢個社會真係好悲哀」，雖然屋村商場歷史悠久偏殘舊，人流亦不算太多，「但都加（租）40% 真係就算有心做都無奈地要放棄」，而且小店做開街坊生意，領展根本不會理會他們跟熟客之間的感情，「於是就愈來愈多有人情味嘅地方要逼住消失」，良心小店被淘汰，「周街都係垃圾連鎖鋪 」，只剩下做內地人及有錢人生意的珠寶行。

最後樓主亦寄語網民多關心身邊「為生存而努力」的老人家及小店，「唔係等到上晒電視話就執先去打個卡」。

帖文引起大批網民熱議，超過7600個讚好，紛紛留言表示唏噓又無奈，「呢啲事就係日日都喺唔同角落發生緊，當睇得多，就自然麻木晒」。有人則指舊式小店的人情味及感覺很舒服，是連鎖店永遠不能做到。不過，有網民亦認為入老人院未必是壞事，因有部分長者的家人不願照顧，甚至不會探望，「去老人院起碼有人照顧，有啲老友記打下牙骹」，惟有人批評香港的老人院質素參差，「入中間伏嘅就絕對衰過原本嘅生活」。

（連登討論區）