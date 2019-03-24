台思覺失調男病發　狂斬髮型屋女熟客致小腸露出　輕判3年

台灣桃園彭姓男子患有妄想型思覺失調症，去年6月11日懷疑母親和邱姓女熟客密謀要殺害他前老闆，竟持雙刀朝剛洗完頭的邱女腹部猛刺了3下，還揮砍其右手，導致邱女臟器外露、肌腱斷裂，當場血流如注，送醫急救才撿回一命。法院考量彭受疾病影響，辨識能力下降予以減刑，依殺人未遂判處3年徒刑。

經檢警調查，彭因未按時服藥，案發當日早上10時許在林姓母親的美髮店內，聽她和另名邱姓客人閒聊就醫開刀事情，卻因精神狀況不穩，誤認2人在密謀要殺他的前老闆。於是，彭雙手各拿1把水果刀，朝着剛洗完頭要起身的邱女肚子猛刺了3下，她伸右手阻止卻也被砍到肌腱斷裂，身上3處穿刺傷更導致小腸露出，大腸、肝臟也被刺傷。邱女滿身是血邊痛的一邊叫喊、一邊往門外逃，所幸送醫緊急縫合後沒有生命危險，警方到場將彭逮捕，也扣下2支行凶用的水果刀。

檢方訊時，彭雖坦承犯行卻辯稱沒有要殺害邱女的意思。他表示，聽到邱女和媽媽討論要殺他的前老闆，走過去確認後，2人都說「沒有啊」，但自己仍無法接受才下手（示意圖：Getty Images／視覺中國）

檢方訊時，彭雖坦承犯行卻辯稱沒有要殺害邱女的意思。他表示，聽到邱女和媽媽討論要殺他的前老闆，走過去確認後，2人都說「沒有啊」，但自己仍無法接受才下手；林女則說，邱只是顧客，兒子並不認識她，雙方沒有仇怨。被斬的邱女表示，自己住在彭家附近，經常去讓他媽媽林女洗頭弄造型，平時彭還會負責招呼，問她要不要喝咖啡等，當天不知道為何要刺傷她。

法院認為，開庭訊問時，彭坦言說當天打算將2人「一起做掉」，還說「當場我就殺了」、「我就給她們殺下去」等語，加上手持2把長約30公分的生果刀，造成邱女臟器刺傷，顯然主觀上有殺意。而根據醫院診斷，彭符合思覺失調症行為，當時辨識行為能力有顯著降低，但未達不能。

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