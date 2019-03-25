新人扮港鐵癡漢靚OL　婚照高仿AV封面　網民激讚：敢玩有創意

結婚是人生大事，不少人花盡心思影婚照留下美好回憶，除了溫馨甜蜜，也有人鍾情另類風格。一對婚宴場地外的新人照引來瘋傳，全因尺度很大，新娘新郎模仿成人電影封面拍照，令來賓大感驚喜。不少網民大讚敢玩有創意，令婚照不再千篇一律，不過亦有人批評品味低劣，難向長輩交代。

有網民在討論區上分享自己看到的婚攝照片，指尺度十分誇張。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

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有網民在facebook群組「PLAY HARD 玩硬」分享數張圖片，指參加婚宴時看到隔壁另一對新人的婚紗照，拍攝尺度之大使她高呼「玩到咁大呀！」從其上載圖片可見，這對新人在婚宴場地門口放了兩張婚照，分別模仿成人電影封面及電影海報。

仿AV封面的照片相信在港鐵上拍攝，可見女方被男方利用身形優勢迫到整個人緊貼地鐵車門，無處可逃，男方更伸出舌頭「進攻」，嚇得女方「花容失色」，驟眼看如成人電影封面，照片上亦抵死地寫上多個AV用字，例如「幼齒」、「痴漢電車」，字體、風格與真AV封面都十分相似。

有網民認為，現時婚禮大多都十分公式化，該個婚禮別開生面，新人一定會很開心。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」截圖）

仿電影海報的婚照，則只有男主角一人出動，電影名為「激婚」，海報中的他向前俯身稍稍露出屁股，右手擺出粗口姿勢，頭戴面具，上面寫有口號「結婚就像坐監一樣，無論怎樣，你都一定要站‧起‧來」，又說「怯，就會輸一世」。

這兩張打破傳統又抵死的婚攝照片，引來網民熱烈討論，不少人大讚一對新人「有料，敢玩」、「有創意」、「好正喎」、「識玩一定咁玩」，亦有人覺得婚禮好多時都已經公式化，予人沉悶感覺，直指羨慕可參加這婚宴的賓客，「我諗呢個婚禮，一定開心好多」。

另外亦有人笑指，仿AV封面「又幼齒又OL又熟女」，邏輯上十分矛盾，笑言新娘子看起來與幼齒有點距離。

不過亦有人認為這對新人婚照品味低俗，「將來畀仔女睇到會唔會覺得醜」，又認為類似風格難以向長輩交代。不過其他網民即力撐，婚禮是新人們的事，「新人開心啫，咁認真做咩」，更大讚新人父母都沒有意見，「咁先至好嘢」，實在是開明之人。