患重肌無力症動彈不能　長沙女目睹保母偷走家中10萬財物

僱主聘請保母最怕對方「手腳唔乾淨」。長沙一名女子身患重肌無力症，其丈夫於是聘請一名保母到家照顧她。不料保母因欠債而起貪念，趁男主人不在家時，乘人之危借來手推車偷走家中財物。而最令人無奈的是，保母盜竊期間女子醒來，但因為全身無力無法出手阻止，眼白白看保母當着自己的面，將其家中價值近10萬元人民幣的財物洗劫一空。

從閉路電視片段可見，身穿綠衣的保母將一件又一件的物品，慢慢從住宅中搬到手推車上推走。（看看新聞片段截圖）

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事發上月26日，從閉路電視片段可見，身穿綠衣的保母將一件又一件的物品，慢慢從住宅中搬到手推車上推走，其後她再換上另一件衣服，拖走兩個大行李喼。大樓保安起初還以為她是住戶正在搬家，但原來她所搬走的所有物品都不是屬於她的，而是她的僱主的財物。

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保母當着女戶主的面，將其家中價值近10萬元人民幣的財物洗劫一空。（看看新聞片段截圖）

據內地媒體報道，姓周的保母一個月前獲聘照顧身患重肌無力症的女戶主，但後來因為沉迷網上投資，欠下巨債，於是起了貪念，想在僱主家撈一筆。案發當天，她趁着男戶主外出上班，而女戶主又在熟睡之際，便從小區物業借來手推車，開始偷走家中的金銀首飾及名煙名酒，到樓下變賣。就在偷到一半的時候，女戶主醒了過來，誰知保母見女戶主躺着不能動，未有停手，更用主人家的行李箱把東西全部帶走，財物合共價值近10萬元。

保母其後為了躲避警方追查，不停轉移所在地點，最終警方在調查後找到她落腳的臨時出租屋，將其拘捕，現時保母已被刑事拘留，她所盜走的財物亦陸續被警方追回。

（江西網絡廣播電視台、封面新聞）