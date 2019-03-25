妻早逝自此絕口不提　台女一句話打開父親多年心扉　感動過萬網民

父女之間，如果沒了母親在調和，容易做成隔膜。台灣一名女網民分享她和爸爸的故事，台女的媽媽在她「還沒背熟九九乘法」的年齡就離世，爸爸在最意氣風發的年紀遇上如此殘酷的打擊，再沒有以前的風趣、幽默，父女之間也自此很少溝通，「終究有一層跨不去的坎」。 直至樓主長大讀大學後，一次爸爸在看他和亡妻大學時期的合照，想不到樓主的一句話，竟然打開了父親多年來緊閉的心屝，兩人緊緊相擁在一起。

台灣一名女網民表示，媽媽早逝，由爸爸一手撫養成人，但兩人始終有「一層跨不去的坎」。示意圖，非當事人。（Gettyimages/視覺中國）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該名台灣女網民在討論區Dcard上發文，表示爸媽結婚早，爸爸在大學畢業後進入知名外商公司，第2年就和高中便交往的媽媽求婚，在第3年生下她，一家3口過着幸福的日子，媽媽還曾指着她3歲時拍的全家福說：「看到妳未來組一個像我們這樣的家庭，是我們最大的心願。」

可惜，事與願違，媽媽在樓主「還沒背熟九九乘法」的年齡就去世了，樓主說很難想像爸爸「在最意氣風發的年歲裏遭逢這樣暴烈的命運，是何等的殘酷」。媽媽不在之後，爸爸獨自把樓主撫養成人，「對我從不施加諸多管制，我也從不讓他操心」。

不過父女之間很少溝通，「男人和女孩可以是最親密的關係，但男人和女人之間畢竟終究有一層跨不去的坎」。樓主和爸爸都知道對方心裏的苦，但都不會說出口，貌似只要沉默不語，就只需要承受最低程度的悲傷。

該名台灣女網民在討論區Dcard上發文，分享自己和爸爸的故事。（Dcard截圖）

直到有一天，爸爸在露台上抽煙，煙灰缸的旁邊擺了他新買的核桃木相框，裏面是爸爸和媽媽在大學時期的老舊合照。此時，樓主靜靜走到爸爸身旁，不禁由衷讚嘆：「媽真的好漂亮...」不料這句話掀起爸爸心中的漣漪，「他凝視我良久，臉頰的肌肉因為用力而逐漸扭曲，或許他也是花費了很大的氣力忍耐吧，但終究還是哭出聲。」這是他們父女之間「在媽走後第一次在彼此面前敞開傷口落淚」，兩人緊緊抱在一起哭起來。

之後，樓主決定要讓爸爸走出陰霾，希望他可以找到第二春，甚至介紹一些交友軟件給他，「不求一定要能交到女友，但至少讓新的邂逅為他帶來一些新的刺激」。後來，樓主找來最懂爸爸的、爸媽的共同朋友兼婚禮伴郎「茂伯」，茂伯介紹了一位人很好的阿姨給樓主爸爸認識，爸爸後來也沒有再怎樣玩交友軟件，「大概是跟蔡阿姨在一起了吧我想？」樓主也透露，打文時默默哭了好幾次，「想想這一路走來真的太不容易」。

直到有一天，爸爸在看他和亡妻大學時期的合照，女兒一句「媽真的好漂亮...」，打開父親多年緊閉的心扉。示意圖，非當事人。（Gettyimages/視覺中國）

帖子感動了大批網民，引來超過1萬個讚好，「看到掉淚哈哈哈太感動」、「我也看哭了」，不少網民就大讚樓主貼心，「幸好爸爸還有你，你很貼心」、「女兒果然是爸比的情人」，亦有人指爸爸很潮，還改個David的名字去玩交友軟件，「也太可愛」。

（Dcard）