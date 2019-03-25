花光18萬買樓儲蓄　西安女買「神獸」擺滿屋為與男友箍煲　結果…

相信風水或可以改善人際關係，但亦可以令人失去理智。西安一名女子早年與男友分手後，偶然走入一家「風水店」，店方聲稱女子命帶災煞，只要買下他們的產品就可化解，女子不虞有詐，為了讓前男友回心轉意，一直聽從店方游說，更花光本來用作買樓的18萬元人民幣（約21萬港元）儲蓄，買到一屋都是「神獸」擺設。直到近期女子才開始醒覺，感到後悔，而男子得知事件後亦非常生氣，拒絕復合，女子卻向店方退貨惟遭拒絕。

西安一名女子花光本來用作買樓的18萬元人民幣（約21萬港元）儲蓄，買到一屋都是「神獸」擺設。（看看新聞片段截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

化名「小王」的女子於2013年與男朋友分手，她指自己當時心情不好，就到了一家叫「本命年」的店，「店員看了我的出生年月日，說我命帶災煞，讓我買他們的產品化解，我當時花了7000多元買了一個龍頭龜掛件」。自此之後，小王就經常到店內，讓店員分析自己的命理，然後抵不住對方的游說，買下一個又一個的「神獸」擺設。

+ 13 + 12 + 11

小王的家就像一個小型「神獸」博物館。（看看新聞片段截圖）

漸漸小王的家就像一個小型博物館，她接受內地媒體訪問時，向記者解釋，「貔貅鎮宅用的，3萬元；這個是龍頭龜，放在廁所是化污水的，3000多；陽台洗衣機這裏也放了一對龍頭龜，化污水去晦氣的，2980元；廚房門口這個麒麟，是防火災的，一隻3000多元」。

除了大型擺設，小王亦有大量小掛飾如串着玉佩的腰鍊、水晶球掛飾等，她聲稱每件都各有強大功能，可鎮宅、去災、求姻緣等，全部都價值不菲。小王認為但凡遇到不好的兆頭，這些飾品都能發揮作用，即使手工參差亦未有懷疑，燈泡眼的麒麟、歪嘴的青龍、Q版蝙蝠等都在店員推銷下買入。店方亦非即時送貨，要「擇好吉日」才送到小王家中，為她大搞儀式又擺好角度，「幾年下來，我在他們店裏買了18萬元多的東西」。

18萬元又是從何而來？原來都是小王的儲蓄及父母資助，原本打算用作買樓的錢，現在全都變成家中冷冰冰的石頭，才令小王開始覺醒，「本來買這些是為了改善和男友的關係，結果男友知道後反而激化了矛盾，現在連房子也買不了」。

小王最後決定向店方要求退錢，但遭拒絕，店家指「難道你說醫生治病救人，收費也是不合理嗎？這錢不能退，領導不肯」。不少網民都未有同情小王，又認同男友，指他與女事主分手「相當明智」，更笑言店家的「神獸」產品真的「有效」，「最後她醒覺受騙，智商還是提高了不少」。

（看看新聞）