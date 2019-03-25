6歲男童拎托盤唔夠力跌麵包　遭躁媽摑兩巴爆喊　網民斥唔識教

小朋友主動幫忙理應鼓勵，即使犯錯也在所難免，需要父母耐心教導。有網民日前見到一名母親帶同兩子女來到麵包店，當中約6歲的男童主動要求拿托盤，其後不慎將兩件麵包倒在地上，隨即遭母親狠摑兩巴，男童「大喊衝咗出舖」，幸沒有發生意外，惟母親卻繼續揀包，完全沒有理會兒子，至最後離開時，兒子則「喊住跟佢尾」，畫面令人心酸。 不少網民見狀，紛紛批評母親做法不當，「唔識教唔想教生嚟做乜？」、「點可以咁打小朋友」。

一名6歲男童不慎將麵包倒在地上後，竟遭其母狠摑兩巴，令樓主及一眾網民看不過眼。（GettyImages/視覺中國）

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日前有網民投稿至facebook群組「生仔要考牌系列」指，當日下午大約3時至4時，前往寓所樓下麵包店買麵包，挑選時見到旁邊有一名母親帶住一對子女「幫襯」，目測男童大約6歲，女童則4歲左右。

其間男童主動要求幫母親提起托盤，上面約有3至4件麵包，但樓主認為對男童來說太重，詎料不足10秒，男童即「整跌咗兩件麵包落地下」，其母「諗都唔諗即刻打咗個仔兩巴」，更說「都話咗你拎唔到啦」。

一名6歲男童不慎將麵包倒在地上後，竟遭其母狠摑兩巴，令樓主及一眾網民看不過眼。（fb群組「生仔要考牌系列」截圖）

慘被母親責罵的男童「大喊跟住衝咗出舖」，樓主稱店外有馬路，不少車輛出入，但該名母親「竟然望都唔望個仔，淨係一手搶咗個托盤繼續揀麵包」，反而其他客人及老闆娘比她更關心男童安危，而老闆娘亦稱不收錢，並吩咐伙計掃走地上的麵包，惟母親「由頭到尾一句道歉都冇」，付錢買完麵包「拖住個女嬲爆爆走」，她們離開麵包店時，男童則「喊住跟佢尾」，樓主與其他人都「不禁搖頭嘆息」。

帖文引起不少網民「派嬲」，紛紛留言批評母親做法不當，「唔識教唔想教生嚟做乜？」、「點可以咁打小朋友」，質疑母親沒有好好考慮小朋友能力，甚至「唔理佢走出馬路」，亦有家長認為父母不應怕小朋友失敗，「結果其次，過程中學到嘢先重要」。

（fb群組「生仔要考牌系列」）