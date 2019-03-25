超激AV封面婚攝新娘現身：唔係想不文低俗　只想過吓戲癮

一對新人超破格婚照，因酷似AV封面及電影海報，突然成為城中話題，在網上廣被瘋傳。被網民激讚有創意又敢玩的新娘子Do Do，向《香港01》表示，感謝大家對其婚攝喜愛，以及雙方家長接受她和丈夫的想法。她指希望自己婚禮時能特別一點，加上與丈夫都愛看戲，故以電影作為婚攝主題，重申「唔係想不文，唔係想低俗，只係想過吓戲癮」。

有網民在討論區上分享自己看到的婚攝照片，指尺度十分誇張。（fb群組「PLAY HARD 玩硬」圖片）

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一對新人的婚照昨晚起在多個facebook專頁瘋傳，不少人都被其破格又大尺度吸引，雖然未必人人都敢試，卻引來不少人大讚好有新意。這對新人在婚宴場地門口放下的兩張婚照，猶如模仿成人電影封面及電影海報。其中一張仿AV封面的照片相信在港鐵上拍攝，可見男方利用身形優勢迫到女方整個人緊貼地鐵車門，無處可逃，男方更伸出舌頭「進攻」，嚇得女方「花容失色」，驟眼看如成人電影封面。

另一張婚照中，則只有男主角一人登場，當中加上「激婚」的電影名，海報中的他向前俯身稍稍露出屁股，右手擺出粗口姿勢，頭戴面具，戲感十足。

其中新娘子Do Do回覆《香港01》時表示，感激大家對其婚攝的喜愛，原本只想和朋友留下難忘回憶，沒料被非賓客放上網引來哄動。她指平日返朝9晚5做氣球佈置Luxeloons，也幫不少新人佈置場地，到自己婚禮希望能特別一點，對於不少網民笑言長老一關最難過，她則指雙方家長都好支持她和丈夫籌劃有個性不一樣的婚宴。

不少人大讚Do Do有創意又敢玩，她指因與丈夫都愛看電影，在戲院有好多回憶，所以想用電影作為婚攝的主題，她特別感謝幫忙拍攝的團隊成員Ken Li、Raymond、Cha Cha及Kidd Leung等好友的創意，大家一致通過用「癡漢」為題，去突顯先生對她的迷戀，笑言婚攝以外還有短片，最喜歡的對白是最後一句說的「痴線㗎我哋今日都結婚啦！」，形容十分爆笑。

Dodo與丈夫為了婚禮，特地拍了一條短片，以丈夫為癡漢為題，以突出他對妻子的迷戀。

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Do Do強調這輯婚照「唔係想不文，唔係想低俗，只係想過下戲癮，做一次主角！」她指不少人婚禮上以做公主、王子為主流，但她和丈夫想貼地一點，爆一點，「以一個大家都估唔到的形象去演繹，想我哋班朋友睇完會笑餐飽！幫大家減減壓！想將來我地可以同孫仔孫女講，當年公公追婆婆的時候幾有個性！」