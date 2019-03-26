【愛是盲目？】網民讚女友最可愛　又嘆相愛很難：怕有一日會幻滅

「我的女友/男友最可愛！」沐浴在愛河中的男女，眼中只有對方，甚至會把對方美化得過份。近日有連登爸打發帖放閃，形容覺得女友是全世界上最可愛的人，惟經常有錯覺這段完美的關係是個騙局，憂慮終有一日會夢想幻滅。帖文引起大批網民共鳴，有人怕「兩隻手拉得太緊」會破局，亦有人稱拍拖多年，仍覺得另一半好可愛，相信「有緣分一定會有好結果」。

愛情的不定性總令人着迷，總令人身陷其中。（《春嬌與志明》劇照）

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有網民在連登討論區以「有冇人覺得自己女朋友係全世界最得意」為題發文，大讚自己女友是全世界最可愛，指整天一起都不會厭，無論有空或是不開心，只要望她的相片就會充滿能量，坦言從來未愛得這麼深，但亦擔心關係脆弱，「成日覺得呢段關係咁完美係一個騙局，終有一日個bubble破滅之後，我就會頹到X街」。

不少網民身同感受，覺得自己的另一半是最可愛的，紛紛放閃稱「好得意，全宇宙最得意。煎雞翼煎到哇哇聲縮下縮下好得意、認真縫嘢個陣好得意、柒咗之後咬嘴唇個樣好得意、叫我傻豬個陣好得意」、「覺得女朋友面珠好似比卡超咁得意，有兩個紅點咁，一見到佢嗰兩個點就會忍唔住嘴落去」、「佢一嗲我，我個心就溶。想無時無刻黐住佢」。

近日有連登爸打發帖抒發感情上的煩惱。（「連登討論區」截圖）

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有網民表示拍拖多年仍如熱戀中，從未降溫，「一齊左8年 仍然有呢種感覺」、「識左10年，拍左4年都仲係覺得男友係最靚仔」；有人則理性分析，「唔敢講係最得意，但係一定係相處得最舒服」。

亦有巴打絲打們安全感不足，怕有一天彼此會形同陌路，「我都好怕太鐘意佢，到有一日冇得再鐘意，好不安」、「好掛住佢，但又驚俾佢覺得我太黐身」、「揾得佢多又驚佢嫌我煩，掛住又唔敢開口，好多時候都覺得佢愛理不理咁 得自己一個著緊」。

有人笑言其實不用擔心，指熱戀時這樣想，分手後就不會再有這個念頭，甚至想法完全相反，「我當時個腦係咪裝屎」。有人則鼓勵相信「有緣分一定會有好結果」，給多點信心就能走下去。

（連登討論區）