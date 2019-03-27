美國孌童漢長期性侵女童女嬰　最小僅3周　判囚260年當場暈倒

美國一名45歲男子工作期間，被僱主意外發現其手機內藏大批兒童色情影片，揭發他收藏了7800張兒童色情照片及370段兒童色情影片，其中2名女童自6歲起被他持續性侵6年，更有一名受害者是只有3個月大的女嬰，惡行持續至女嬰18個月大。案件令人髮指，法院近日終於判刑，男子被判監260年，他聞判後當場暈倒，因為刑期比檢察官要求的還多了160年。

美國45歲男子Thomas Goodman長期性侵數名女童兼拍片拍照，被判監260年。（Rhode Island State Police）

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美國45歲男子古斯曼（Thomas Goodman），被警方發現藏有大批自行拍攝的兒童色情影像，包括約7800張照片及370段影片，其中至少135張照片及62段影片，涉及未踏入青春期的小孩，這些影像拍攝年期由2007年9月橫跨至2018年2月，證明古斯曼的惡行持續逾10年。

事件去年5月被揭發，古斯曼當時任職於一間潛艇製造商，由於他辦工時使用手機，違反公司政策，故被公司審查手機內容，僱主發現他手機內有大量兒童色情照片，馬上向警方舉報。經調查後，古斯曼約收藏7800張兒童色情照及370段兒童色情影片。古斯曼被控以8項「性剝削兒童罪」及1項藏有「虐待及被虐待兒童色情製品罪」，他於去年10月認罪。

案件日前於羅德島州 （Rhode Island）法院宣判，古斯曼的每項性剝削兒童罪均被判監30年，而持有兒童色情製品罪再判20年，不得同期執行，故合共判監260年，他聞判當場暈倒，因為法官的判刑比檢察官要求的刑期還多了160年。

辯方一度要求放寬刑期，求情指古斯曼在童年時曾被老師性騷擾。不過，區院法官John J. McConnell指案情嚴重，批評古斯曼在6年內持續性侵兩名女孩，她們6歲至12歲期間活於其魔爪下，故判刑必須夠長，確保古斯曼無法出獄，才可以保護受害人。

檢察官透露，還有一名受害者是僅3周大的女嬰，被古德曼「不當地撫摸」並拍下影片，惡行持續至女嬰18個月大，直言是「至今最糟糕的案件」。檢察官續指，其中兩名受害者已經16歲，但古斯曼卻為她們帶來「永久的傷痕」，「她們只是小女孩，多年內一直被虐待」。

庭上辯方律師求情時，透露古斯曼小時候曾被老師侵犯，並讀出他的求情信，「對於我的所作所為，我沒有任何藉口」。

（綜合）