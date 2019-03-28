男子上水街頭撐起蚊帳露宿　仲有2個喼　網民：通風又治安好

上水水貨客阻街問題嚴重，以為晚上就可以解決？然而未必。昨晚有上水網民在facebook上載照片，相中驚見上水街頭出現一個撐起的蚊帳，由於蚊帳的外圍是透明的，可見看到內裏有兩個行李喼及被鋪，更有一名男子正在裏面睡覺，令網民不禁稱「上水係咪唔夠酒店呀？」

蚊帳內還有兩個行李喼，一名男子身蓋着被鋪、頭蓋帽子，躺在大街上在蚊帳內睡覺。（「上水人上水事」fb圖片）

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有網民今日凌晨於fb群組「上水人上水事」貼出圖片，當中可見有人在上水馬會道和龍琛路交界的位置架起蚊帳，蚊帳內還有兩個行李喼，一名男子身蓋着被鋪、頭蓋帽子，躺在大街上在蚊帳內睡覺。

之後，有網民拍到有警察到場，男子之後坐起來，相信是執拾離開。（上水大聯盟fb圖片）

網民看到都不禁諷刺說，「上水係咪唔夠酒店呀？定係要等一早去地產舖買樓？透明、通風、十字路口治安好丶安全！過條馬路鄰近一號花園有豪華千萬公廁，旁邊有7仔24小時營業方便購物。」之後，有網民拍到有警察到場，男子之後坐起來，相信是執拾離開，有網民稍後經過該處已見不到男子和蚊帳。

不少網民都懷疑男子是內地遊客，「進化版露宿街頭」，由於男子的蚊帳剛好紮在一間地產鋪門前，有人說是為了抗議地產霸權或行為藝術，亦有人說「大叔唔一定係水貨佬，可能無錢交租或比老婆踢走，不過佢過對面公園瞓好過阻街」。

（fb群組「上水人上水事」）