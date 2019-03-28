【唔好嘈傷和氣】睇戲食嘢大聲惹爭執　邊位影帝「呂奇腔」調停？

睇戲禮儀個個知，但未必個個會遵守，適逢香港國際電影節（HKIFF）近日開鑼，不少戲迷都紛紛入場睇好戲，不過昨晚在圓方內戲院的一場次中，就發生一個小插曲騷擾到其他人，令一名「影帝級」觀眾也忍不住開口調停，更用一把「呂奇聲」勸交，「唔好嘈啦傷和氣，睇戲係開心事」，引來不少網民極力讚好。

日前有網民在圓方內的戲院睇戲時，遇上兩名男子因進食聲量問題爭執，其後獲梁家輝出手調停。（資料圖片）

日前有網民在圓方內的戲院睇戲時，遇上兩名男子因進食聲量問題爭執，其後獲梁家輝出手調停。（資料圖片）

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一名網民昨晚在facebook群組「HKIFF觀影手記」發文，稱昨日在圓方內戲院看電影時，有兩名一前一後的「熟年觀眾」發生爭執，事源其中一名白髮男子，投訴坐他後方的男子進食時「太大聲嘈住佢」，對方即反駁「關你咩事呀？」其後愈罵愈大聲，驚動成班工作人員及附近一名VIP觀眾。

樓主稱，該VIP觀眾正正是影帝梁家輝，梁家輝見狀即開口調停，以溫柔呂奇腔善意勸解，「唔好嘈啦傷和氣，睇戲係開心事，唔好將負能量帶入嚟，影響自己影響人哋」，而開餐者則一臉委屈，認為大家針對他，「你哋淨係話我唔話佢，擺明欺善怕惡」，梁家輝聞言否認稱，「惡？邊有惡啫？你睇吓我，一啲都唔惡㗎！」最後驚動到工作人員，而投訴的白髮男獲安排調到較前排位置。

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今次影帝主動出手，樓主大讚他轉數快，「公關手腕一流」，並認為個個趕場也辛苦，只要不影響別人，其實在院內進食沒有問題。有網民則封梁家輝為「零負評影帝」，不過，有人亦認為在開場後進食不恰當，「睇睇吓情緒位無啦啦有雜聲係會嬲」。

（fb群組「HKIFF觀影手記」）