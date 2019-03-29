英商製Benedict Cumberbatch復活節朱古力　Ryan Gosling都中伏？

電影《復仇者聯盟4：終局之戰》（Avengers: Endgame）將於復活節後全球陸續上映，不過對於一群「奇異博士」（Dr. Strange）的粉絲而言，偶像是否能復活都是未知之數，不過英國一間朱古力商卻先向粉絲「派糖」，將演員Benedict Cumberbatch的樣子刻到朱古力兔子上，奇異到盡頭便是型！該公司今年更同時推出有男星Ryan Gosling樣子的朱古力鵝，雖然樣子被不少人揶揄似「中幅射」，但仍非常受歡迎。

將Benedict Cumberbatch的樣子「Key」到朱古力兔子上的是英國朱古力商「Chocolatician」，並命名為「Chocolate Cumberbunny」（朱古力甘巴兔子）。（Chocolatician官網圖片）

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英國朱古力商「Chocolatician」將Benedict Cumberbatch的樣子「Key」到朱古力兔子上，並命名為「Chocolate Cumberbunny」（朱古力甘巴兔子），形容產品是「有英俊外型及可口底層的比利時朱古力」。朱古力兔子的身體及耳朵與一般市面買到的差不多，只是頭部被換上Benedict Cumberbatch的樣子，雕刻非常仔細像真，一共有三款口味，分別是塗上金色亮粉的牛奶朱古力及塗上銅色亮粉的黑古力，而全白色配上可食用22k金煲呔裝飾的白朱古力版則是限量版。

無法吃兔兔不要緊，朱古力商今年亦有推出朱古力鵝，不過鵝頭則被換上演員Ryan Gosling。（Chocolatician ig圖片）

根據官網顯示，一顆「Chocolate Cumberbunny」叫價39.95英鎊（約410港元），原來朱古力商並非第一年推出此款朱古力，自2016年起每年復活節都會引起話題，連Benedict Cumberbatch本人有所聽聞，在美國清談節目「The Ellen Show」上直言，「製作人很天才但亦令我覺得有點毛管戙，朱古力就像來自遠古埃及或迪士尼的角色」。

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無法吃兔兔不要緊，朱古力商今年亦有推出朱古力鵝，不過鵝頭則被換上於電影《星聲夢裡人》（La La Land）及《登月第一人》（First Man）的男主角演員Ryan Gosling。由於「gosling」亦解作小鵝，故Ryan Gosling不時會被網民惡搞，將他的頭「P」到動物鵝身上，朱古力商亦似乎從中得到靈感，將「Ryan小鵝」製作出來。

不少網民紛紛在朱古力商的Instagram留言，大讚甜品師是「天才」，但亦有人直言他的樣子加上鵝身就如中了幅射，非常「爆笑」。

（Chocolatician、This is Insider）