【商機處處】紓壓玩物　小學生開網店賣鬼口水Follower過千？！

每次經過格仔舖，很容易就看到一盒盒裝有五顏六色、不知是塑膠還是液體的東西，起初我還以為是做勞作的材料，只能說我真的是井底之蛙。殊不知它是在中、小學生之中掀起熱潮的「鬼口水」。平平無奇的「鬼口水」不像玩具汽車般會動，又不會發出聲音，所以我一直都不了解「鬼口水」的魅力。直到一天看見自己的學生在玩「鬼口水」，一問之下，立即對這玩意刮目相看。

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「鬼口水」真正的名稱是Slime，又叫史萊姆、鼻涕膠、水晶膠等，主要由膠水、水和硼砂混合而成的黏液狀物質。它的質感軟綿綿的，不會黏手又有彈性，可以用手捏、拉、扯、揉成不同形狀，最後都會變回原來介乎液體和固體之間的形態。目前大部分出售的鬼口水都會添加色素、閃粉、小珠片等令它變得色彩鮮豔。

目前大部分出售的鬼口水都會添加色素、閃粉、小珠片等令它變得色彩鮮豔。（Gettyimage／視覺中國）

紓壓又治癒

就讀中學二年級的學生告訴我，班上大部分同學都有玩「鬼口水」。她興奮地說：「玩的時候會產生一種難以言喻的『快感』，既紓壓又治癒。每次感到心浮氣躁時，就狠狠地捏手上的『鬼口水』，壓力馬上一掃而空。百無聊賴時，就會在Youtube觀看別人玩『鬼口水』的影片，黏答答的聲音也十分治癒，一看就是數十分鐘。看電視時雙手空空如也，就需要『鬼口水』來治『手癢』，一邊擠壓一邊看電視。有些人享受玩『鬼口水』的感覺，亦有些人喜歡製作的過程，就像做手工一樣，令人感到輕鬆愉快。」

學生還告訴我，她和朋友建立了一個聊天室，分享玩「鬼口水」的心得和影片。群組裏有很多素未謀面的「鬼口水」愛好者，大家都不吝嗇分享「鬼口水」的資訊，逐漸變成了朋友，拓展了她的生活圈子。

每次感到心浮氣躁時，就狠狠地捏手上的「鬼口水」，壓力馬上一掃而空。（資料圖片）

商機處處

這看似平凡的小玩意，竟然是最炙手可熱的玩具，甚至有不少人在Instagram上經營「鬼口水」網店、租格仔舖寄賣。我的學生原來也是個小店主，和朋友集資在格仔舖寄賣「鬼口水」，常常放學後和朋友輪流去補貨，還嚷着要我去買她的商品。她告訴我，西九龍中心才是最受歡迎的「鬼口水」寄賣點，每天學生下課的高峰時段，總會看見蜂擁而至的人潮。

為了探究「鬼口水」受歡迎程度，我便在Instagram上搜尋「鬼口水」的標籤，馬上發現不少賣「鬼口水」的店舖，店主大多是只有十三、四歲的學生，已經擁有2000多個追蹤者。年紀輕輕的店主們卻是十分熟悉營商之道，例如會舉辦抽獎活動、推出福袋優惠、設立會員制度等等，難怪能夠吸引一班忠實的顧客。然而最令我驚訝的是，賣「鬼口水」的收入十分可觀，每月收入少則數百元，多則動輒高達數千元。這對一個還在讀小學、中學的孩子來說，並不是一個小數字，不禁對如此有生意頭腦的孩子們佩服不已。去年8月的時候，在觀塘The Wave舉辦了香港首個「鬼口水」市集，集合了42位本地「slimmers」的產品，許多人都去「朝聖」。

為了探究「鬼口水」受歡迎程度，我便在Instagram上搜尋「鬼口水」的標籤。（Gettyimage／視覺中國）

下課的時候，我問學生的母親對女兒這檔生意的看法。她表示一開始也覺得很不可思議，但看見孩子很用心經營店舖，而且是用課餘的時間打理，對學業沒有影響，便沒有管太多。另外，孩子憑自己的能力賺取零用錢，少了向她拿錢，也是令她變得獨立的成長過程。她笑道，現在偶爾也會替女兒到格仔舖補貨、約客人交收，成為了女兒的「員工」呢！

我另一個補習學生和她卻是南轅北徹。我曾經問過他愛玩什麼玩具，他一邊盯着手機螢幕，一邊搖搖頭，老氣橫秋地說玩具是小孩子的玩意，自己從來都不玩這些幼稚的東西。對比之下，這個愛玩「鬼口水」的學生可愛多了，會對手上的玩具愛不釋手，尚有孩子應有的稚氣，這才是最珍貴的。

內容提供：劉靖怡

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「超治癒！鬼口水hit爆中小學生」​】

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