童年夢想就要成真了嗎？日前網路書店博客來悄悄上架一套來自「22世紀」的高科技商品，由「多拉AA好夢」出品的任意門（Anywhere Door）、竹蜻蜓（Take-Copter）、縮小燈（Small Light）、翻譯蒟蒻（Translation Gummy）、記憶吐司（Remember Toast），雖然尚未開賣，但熟行的網友們已在瘋狂＋組團集資一起敗家——因為《多啦A夢》道具實體化啦！

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為了讓新客戶舊客戶都可以了解到自家產品有多麼優秀，「多拉AA好夢」公司針對商品做了詳盡的解說與介紹，一起來看看這些令人感動的革命性商品吧。（點圖放大）↓↓↓

真是太讓人心動了！這麼棒的產品到底要花多少錢才能擁有呢？答案就是21,120,903元（約港幣5,400,000元），統統21,120,903元，還能分期付款，是不是很心動呢？心動不如馬上行動，按下「可訂購時通知我」就對了！

原來是愚人節活動啊！（博客來商品頁截圖）

啊啊～原來是愚人節活動啊……（話說這也太早開始）其實看到上市日期是4/1時，大家就默默會心一笑了，博客來商品頁下方也列明「此為愚人節商品，博君一笑，請勿認真看待」，但超用心的商品文案還是叫大家看得津津有味，連價格21120903也不是亂寫，而是多啦A夢的生日。

網友留言：「可惡啊超想買」丶「記憶吐司跟翻譯蒟蒻的文案感覺嗑了很多www」丶「我也想賺信用卡回饋金」丶「有內建靜香家浴室我就買」丶「好想要啊！！！傾家蕩產也可以」丶「哈哈哈哈哈哈，靠腰我笑到美叮美噹」丶「竹蜻蜓直接拿一根竹蜻蜓差在工地安全帽上XDDD」

不過，其中「記憶吐司」疑似因為人氣太高的關係，未到愚人節就先下架，已看不到商品頁，讓許多人相當扼腕呀！

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