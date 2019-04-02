台33歲男拔牙後血流不止　母急回診所求救　牙醫助手傻眼：有腦嗎

醫生的話可要好好聽！一名擔任牙醫助理的女網友在網路抱怨，日前一名媽媽帶著33歲的兒子來診所拔牙，當時女網友向他們叮嚀，拔完牙後不要吃太燙、太辣的食物。沒想到才不過幾小時，這名媽媽就慌張的跑回診所，焦急的表示「我的兒子血流不止」，一問之下才知道，原來病患拔完牙後竟然跑去吃小火鍋！

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女網友在《爆怨公社》發文，一日下午3、4點時，一名媽媽帶著33歲的男病患來診所拔牙，拔完牙後女網友便向其叮嚀，「這幾天回去不能吃太燙太辣的東西，也不要熬夜跟劇烈運動喔！有血水、口水就吞下去，不要一直漱口，影響血塊凝固喔！」

原PO千交代萬交代，但這對母子完全沒有聽進去，當天晚上10點，這名媽媽便慌慌張張的跑回診所，焦急的表示「我的小孩拔牙後，血流不止怎麼辦」，一問之下才知道，男病患回家後就跑去吃小火鍋，發現流血後還瘋狂漱口，才導致傷口的血塊無法凝固。原PO一聽超傻眼，忍不住發文抱怨，「這位媽媽，請問妳有生腦給妳這位33歲的兒子嗎？拔牙有傷口吃什麼小火鍋啦！」

網友看見貼文後，也紛紛留言抨擊這對母子，「我以為兒子只有3歲」、「最討厭遇到媽寶病患」、「33歲拔牙還要媽媽陪？」，也有網友狠酸，「看流點血會不會多點空間裝智商」、「拔牙順便把腦拔掉了？」，網友也無奈表示，「很多人都不照醫囑做，然後有事再來怪醫生沒有講」。

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