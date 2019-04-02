台人妻出遊瞓醒飲老公樽「綠茶」　入口滿嘴鹹味　夫驚爆噁心真相

就算是喝家人朋友的飲料也要小心！一名女網友在網路分享慘痛經驗，日前丈夫帶著她和兒子搭乘旅遊巴出遊，出發前他們還特地買了兩樽飲料來解渴。女網友在車上小睡片刻後，突然覺得口有點渴，便順手拿起一旁的綠茶往嘴裏灌，沒想到一股「鹹味」瞬間湧上，一旁的老公看到這一幕，更是大聲驚呼，「那是妳兒子的尿！」，讓女網友當場「噴尿」。

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女網友在《爆怨公社》發文表示，日前她與老公、兒子跟團搭旅遊巴出遊，上車前她們買了兩樽綠茶，想說在旅途中解渴。原PO上車後，便在車上小睡片刻，起床發現自己的綠茶喝完了，便順手拿起老公的那樽來喝。沒想到一喝下去驚嚇破表，一股濃烈的鹹味就這麼湧上來。

正當原PO懷疑「為什麼那麼鹹？」，坐在一旁的老公突然出聲大喊，「那是妳兒子的尿！」，讓原PO當場以噴霧型的方式，將兒子的尿噴到丈夫身上。事後老公解釋，因為旅遊巴行駛在高速公路上，兒子又因為尿急忍不住，才會拿綠茶樽來應急，而事發當下因為原PO陷入沉睡，因而不知道發生了什麼事。

原PO也提到，「打開的時候真的沒有聞到尿味，喝進去才覺得超鹹」，並自嘲「幫先生避邪，幫自己淨身」。

貼文也引發網友討論，網友紛紛笑虧，「沒事，童子尿可以驅邪」、「童子尿養顏美容」、「肥水不落外人田」、「今年一定一路順遂、大吉大利」，也有網友開玩笑表示，「先生還活著嗎」、「還好是兒子的，不是先生的」。

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