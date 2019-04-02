【睇都痛】「快樂醫生」猛踩捉腳狂chok　泰女按摩致殘廢遭夫拋棄

泰國46歲食品推銷員蒂特蘿（Pranom Tiengtrong）因為腿部疼痛了幾個月，去年12月求助當地著名按摩師「快樂醫生」（Dr Happy），豈料對方用腳狂踩，導致她大腿骨折、踝關節脫臼，蒂特蘿因此終身殘疾，失去工作能力，更甚的是連丈夫也拋棄她。

泰國女子因腳痛接受按摩，卻慘被踩至殘廢。（影片截圖）

叫痛哀求停止未被理會

蒂特蘿腳痛了多個月，當天到「快樂醫生」的家接受按摩，起初以為只是一般的揉搓肌肉，卻被要求躺到地上，「快樂醫生」隨即用腳粗暴地狂踩，蒂特蘿多次痛苦叫停，但未被理會；1個小時的按摩結束後，蒂特蘿疼痛難當，逕自到醫院進行X光檢查，竟發現大腿骨斷了，左腳踝骨骨折及脫臼。

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按摩師承認「可能太大力」

蒂特蘿說：「如今我無法久站，因為腿痛到受不了，無法再烹煮和售賣食物，工作受到影響，現在完全沒有收入，丈夫也因此離開了我。」她現時要靠輪椅代步，且無力支付約13萬泰銖（約32000港元）的醫療費，要求「快樂醫生」為事件負責，但對方已不知所蹤，日前她到警局報案。

當地衛生官員在3月20日終於找到「快樂醫生」，他的真名是查溫蒙（Kiattisak Chaiwimon），只有21歲的他聲稱曾為幾千名顧客進行治療。他說，蒂特蘿來找他按摩時說臀部附近疼痛，他檢查後發現是骨頭移位，於是反覆踩踏她的大腿來「移正」；查溫蒙承認當時可能踩得太大力，而且沒有意識到蒂特蘿痛苦叫停是因為骨折，所以才會叫她忍住堅持下去。查溫蒙因為沒有傳統醫師執照，以及在家中無牌經營醫療設施已遭到罰款。

（每日郵報）