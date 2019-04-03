【重口味的愛】改名小熊擁抱「毛茸茸」自我　鬍鬚女喜嫁撒旦教徒

美國一名女子因病長出鬍鬚和胸毛，但她自信地活出真我，還憑著特殊外表發展事業，曾擔心無法找到愛情歸宿的她日前更與另一半「拉埋天窗」。

兩人在2月24日結為夫妻，婚禮上，新娘穿着紫色天鵝絨裙、戴紅色頭巾，新郎則穿着蘇格蘭裙。（Facebook）

曾天天剃鬚化妝遮掩

36歲的施瓦茨（Little Bear Schwarz）患有多囊性卵巢綜合症（Polycystic ovary syndrome），從青春期開始毛髮異常旺盛，像男人一樣長出鬍鬚和胸毛。為了躲避別人的歧視目光，她曾經每天剃鬚及化妝掩蓋刮鬍疹，因此以前的男友從來不知道她的「問題」。

直至2013年，施瓦茨終決定擁抱真我，任由體毛生長，不再掩飾。她曾參加且勝出女性鬍鬚比賽「The Whiskerinas」，又加入馬戲團表演，甚至將名字從雷妮（Renee）改成「小熊」（Little Bear），以自己「毛茸茸」的外表為榮。

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同意讓伴侶搞多邊戀​

由於體質奇特，施瓦茨曾擔心永遠無法找到接受她的另一半，但命運早已有安排。2017年她在Facebook發文慨嘆愛情路坎坷，沒想到1小時後就收到布拉迪克（Tobias Bradick）的私訊邀她約會，兩人一見如故，雖然施瓦茨是基督徒，布拉迪克是撒旦教徒，但亦無阻兩人發展。

布拉迪克在二人交往1年後，拿着20年前在香港買的戒指向施瓦茨求婚。他們在2月24日結為夫妻，婚禮上，新娘穿着紫色天鵝絨裙、戴紅色頭巾，新郎則穿着蘇格蘭裙。不過，施瓦茨表示，兩人屬於多邊戀，即雙方同意讓伴侶與其他人交往，「布拉迪克和我相信，一個人能像同時愛幾名子女或朋友一樣，同時愛幾個伴侶。」

（綜合報道）