牧師轉行做Model　美大學生Twitter撐型爸　網民：你需要繼母嗎？

美國一名大學生海斯利特（Collin Hayslett）日前在Twitter上貼出45歲父親克林特（Clint Hayslett）的照片，並謂父親剛開始模特兒事業，正等待成名機會，因此想將他介紹給一眾網民；照片中的克林特西裝筆挺、戴着太陽眼鏡，充滿魅力的笑容瞬間俘虜數十萬名「粉絲,」，有人甚至留言問海斯利特需不需要一個繼母。

海斯利特的推文獲轉發超過8萬次，錄得37萬多個讚好。（Twitter）

拍攝廣告硬照小試牛刀

克林特做了20多年牧師，直至去年9月決定轉換人生跑道，而他的髮型師恰巧是一間太陽眼鏡公司的營銷經理，得知克林特有意成為模特兒後，請他小試牛刀拍攝廣告硬照；海斯利特其後將該輯相片上載至Twitter，豈料意外令爸爸在網上爆紅。

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「從沒見過他這麼快樂」

海斯利特的推文寫道：「我爸爸45歲，剛展開模特兒事業，我從沒見過他這麼快樂。他告訴我在等待成名的機會，所以我現在想透過Twitter介紹我的爸爸。」推文很快獲轉發超過8萬次、錄得37萬多個讚好。

網民紛紛在海斯利特的推文下留言，有人問「你爸爸單身嗎？」、「你需要一個繼母嗎？」、「他仍然與你的媽媽一起嗎？」示愛留言排山倒海，不過現實恐怕要令網民失望。克林特接受《時代》雜誌訪問時說自己和妻子十分恩愛，「我從高中開始和她交往，她就是我的唯一。」

（綜合報道）