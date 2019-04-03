港男台灣租屋遺大堆紙巾垃圾　極噁心如垃圾房　房東怒罵：滾回去

香港人又醜到台灣！有台灣網民日前在facebook發文，指把單位出租予一名港男，對方沒通知下退房，更在單位內遺下大堆垃圾，包括食品包裝、用過的紙巾等，場面極度噁心，令房東生氣大罵「那個香港人滾回去」。

有台灣網民日前在facebook發文，指一名港男在台租住單位，退房後遺下大堆垃圾，包括食品包裝、用過的紙巾等，場面極度噁心。（fb「爆料公社」圖片）

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有台灣網民前日（1日）在facebook群組「爆料公社」，以「惡房客出沒新莊人請小心」為題，代房東阿姨發文，指早前阿姨將新北市新莊區的單位，出租予一名身高約160厘米、身材瘦削的鄧姓香港人。詎料港男上月23日突然在沒通知下找來搬運公司指要退租搬走，據知他要搬往輔仁大學附近。

「垃圾房」情況：

從上載照片可見，房間的衛生情況非常惡劣，浴室地面牆璧滿佈泛黃污漬，書桌、睡床及地上都堆滿雜物垃圾，儼如垃圾房，而當中大部分都是食物包裝及飲品空樽，還有大量揉作一團、使用過的紙巾，極度噁心，而房內還留下多雙殘破舊鞋沒有取走。

房東見到此情此景非常生氣，大罵「那個香港人滾回去」，又指「好心收留你還搞成這個樣子」，因而呼籲其他房東務必小心。

帖文隨即引起熱議，不少人看完照片都驚呼「怎樣可以住？」，又問「（他）自己不覺噁心嗎？」、「看照片就覺得臭」有網民質疑港男是否流浪漢，「他在垃圾場長大嗎？」

有關消息傳回香港，港人同聲鬧爆，斥被無品港人影衰晒，形容港男把單位住成堆田區，又認為把單位弄成如此惡劣似刻意為之，質疑或是有私怨而惡意破壞。