地球上另一個我？　英國少女神似Lady Gaga　天后見到都愕然

英國埃塞克斯郡（Essex）25歲女子希利亞德（Katie Hilliard）因為外貌神似美國天后Lady Gaga而得到許多人的關注，她最近接受訪問時透露，自己在街上常常被Lady Gaga的歌迷叫停，誤以為是她本人，又指如果戴上金色長髮的假髮後會與她更加相似；而她2018年就得償所願，在電影《星夢情深》（A Star is born）的倫敦首映禮上和Lady Gaga見面。

希利亞德是一名傢俬售貨員，她會在不同派對和場合上模仿Lady Gaga跳舞，但仍未夠膽公開高唱偶像的歌；雖然仍未曾以Lady Gaga的「分身」進行正式活動，但希利亞德坦言那是她的夢想。

去年希利亞德在電影首映禮上和Lady Gaga見面，她憶述「Lady Gaga非常高貴有禮，散發着令人訝異的氣場。我無法形容，只希望我有多點時間和她說話。雖然我們話不多，但她就展靈出輕微困惑的樣子，望着我微笑。我說很愛她，她回應稱她也愛我。」

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fb三分二「朋友」是Lady Gaga粉絲

希利亞德現已有自己的上千人粉絲團，她表示，在粉絲專頁上曾被挑釁，斥她經營虛假帳戶，「我得到很多粉絲的關注，會經常和他們對話；逾3000人在Facebook加我做朋友，我敢說當中三分之二都是Lady Gaga的粉絲，甚至有人以為我就是Lady Gaga本人，只是想用假名來過正常生活。」

希利亞德希望那些不喜愛Lady Gaga的人好好感受其藝術，「Lady Gaga在我眼中是一種啟示，她衝擊一般人能接受的底線，捉緊大家的注意力。請除下耳機，試閉上眼聽聽她的慢歌，那真是美好的體驗」。