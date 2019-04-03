豆瓣醬過期10年　台母照用煮麻婆豆腐給全家吃　網民：保重身體

你們吃到過期最久的東西是什麼？平常過期一兩天的牛奶都能拿起來灌不礙事，泡麵過期一個月還是繼續吃，但你有吃過過期10年的豆瓣醬嗎？一位網友在批踢踢笨版上分享自己老媽發生的糗事，因為冰箱太久沒清理，讓全家人都吃到用過期豆瓣醬做出來的麻婆豆腐，讓眾多網友呼籲原Po：「保重身體啊……！」

台灣有媽媽用過期10年的豆瓣醬炮製麻婆豆腐。圖中涉事豆瓣醬，有效期為民國97年（2008年）。（討論區「PTT」圖片）

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網友反應：「記得按時回報生命跡象」、「你們家的牛奶是不是叫優酪乳」、「菊花殘，滿地殤，你家的豆豉已泛黃，吃下人斷腸，你的Ｘ，滴滴答」、「連貼紙都泛黃的豆瓣醬，也虧原po媽敢用」

如果不定期清理冰箱就會有這種悲劇發生，媽媽真的要好好注意冰箱裡的食材狀況啊！更可怕的是，原Po是不是也把可怕的黃麴毒素吃下肚啦？「也是想到滿滿黃麴毒素……保重肝」、「去看醫生吧，黃麴毒素的威力不是發笨版笑笑就沒事的」、「黃麴毒素會累積在肝臟中……保重保重……」、「敬了不起的肝臟XDDDD」、「肝臟真的要小心……請嚴肅地跟媽媽溝通這塊吧」、「這罐吃下去直接得肝癌」。

黃麴毒素大家一定都不陌生，它是目前最強的致癌物質，只要放在常溫下且濕度達到85%，黃麴毒素就會生成了！且毒性堅強，必須加熱至攝氏280度才會開始分解，不是大火炒一炒就能殺掉的毒素。大部分的人覺得只要沒發霉就不會有黃麴毒素，因此記得只要有大米、豆類的食品，保持乾燥與降低溫度才是抑制黃麴毒素生長的好方法。

有網民呼籲樓主吃過麻婆豆腐後，「記得按時回報生命跡象」。圖為示意圖。（資料圖片）

「我想到中華一番的老麵XDDDD」、「十年的經典好滋味！」、「這豆瓣醬都快上國中了」、「都變成麻祖豆腐了」、「這種人當家庭主婦真不知道在幹嘛的」、「很多老一輩的以為冰箱可以凍結時間」、「東西丟冰箱就不會壞？那人住進去冰櫃就長生不老？」。

老一輩的人都覺得只要放冰箱就不會壞，所以一放冰箱就會忘記這個東西的存在。這一放就放到10年後也真是不簡單呢……不過也有網友提到，如果這個豆瓣醬沒有開封接觸到空氣的話，只要真空旋鈕沒有膨脹就可以吃，但一罐豆瓣醬才多少錢，如果一吃下去生病那可就得不償失啦。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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