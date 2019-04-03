中大長髮少女白板畫貓背影相爆紅　藝術系氣質女生：重拾追夢動力

中文大學圖畫館一幅白板畫近日引起網上熱議，不但板上貓咪畫得非常細緻，令人讚嘆「高手在民間」，而正在畫畫的長髮女生背影，亦似乎相當吸引，帖文短短一天已賺得逾2500個讚好。網民隨即「起底」，原來長髮女生不只是「背多fun」，真人正是中大藝術系氣質女生。Kelly接受訪問時表示，當時在圖書館看到大白板，靈機一觸就拿起白板筆隨意畫畫，對於今次在網上意外爆紅，讓她重拾追尋藝術夢的動力。

中文大學圖畫館一幅白板畫近日引起網上熱議，不但板上貓咪畫得非常細緻，令人讚嘆「高手在民間」，而正在畫畫的長髮女生背影，亦相當吸引。（fb「CUHK secrets」圖片）

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有網民日前投稿至facebook專頁「CUHK Secrets」，分享一張在中文大學圖書館進學園的照片，只見一位長髮女生背着鏡頭，握着一支黑色白板筆專注地畫出維肖維妙的花貓，畫功細緻，又運用陰影線條，完美地畫出貓咪的毛髮和銳利的眼神。無論投稿者還是其他網民，都異口同聲讚嘆「好靚」，亦有人笑問樓主「你講畫定人？」

神秘背影令網民議論紛紛，留言求正面圖看是否「背多fun」，事隔一天長髮女生真身曝光，原來她是中大藝術系一年級女生Kelly。Kelly接受《香港01》訪問指，自從入讀中大後，這是第一次繪畫大型作品，因最近是閱讀周假期，較為空閒，她在學校圖書館看到這麼大塊白板，靈機一觸就執筆畫畫。

Kelly就讀中文大學藝術系，3年前跟幾位藝術愛好者開設Instagram專頁「illusdreamer」，不時上載作品與大眾分享。（ig「kelly.bulubulubu」圖片）

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更多「illusdreamer」作品：

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她指出，中學時期都有跟同學合作畫黑板畫，但同伴最終沒有入讀中大，兩人分開台港兩地生活，所以已近半年沒有創作。Kelly坦言，自從朋友去了台灣後，創作一直處於樽頸位，「我覺得呢次畫畫係幫我搵返啲動力」，又指最令她興奮的是，「見到好多人留言話想仿效我，自己有能力影響同啟發其他人係一件好有意義嘅事」。

Kelly早於2016年就跟幾位同就讀協恩中學的藝術愛好者，開設一個Instagram專頁「illusdreamer」，以「構思，相信，實現」為宗旨，她們不時會上載作品與大眾分享。除了剛爆紅的貓咪白板畫，大部分都是黑板上的粉筆畫，題材包括學生課堂上的百態、漫畫人物以及香港名人等，當中更有一幅日本動漫電影《你的名字》的畫作，像真度猶如印出來的海報一般。「illusdreamer」由2016年成立至今，已有過萬名粉絲追蹤，每幅畫作都有過百甚至千人讚好。