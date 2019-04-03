化寶爐內撿到小生命　清走爐灰樣子超萌　台女：幸好沒燒死

「剛剛在門外撿到這隻，該怎麼照顧呢？」台灣一名女網民日前在網上發文，指在家門外的金爐（即化寶爐）發現一隻疑似初生松鼠，因不忍心牠在外自生自滅，遂撿回家幫牠清潔照料，結果發現未開眼的松鼠寶寶樣子超萌。樓主沒有養松鼠經驗，只好向網民請教該如何照料，引起大批網民熱議回應，紛紛獻計指導，望松鼠寶寶可活下來。

日前一名台女在門外的化寶爐，發現一隻滿身灰燼的疑似初生松鼠。（fb群組「爆廢公社二館」圖片）

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該網民日前在facebook群組「爆廢公社二館」發文，表示家中的狗狗在門外化寶爐無意間發現一隻疑似初生松鼠，當時松鼠寶寶全身沾滿燒衣紙灰燼，幸好沒有被燒死。台女稱不忍牠自生自滅，遂帶松鼠寶寶回家清潔乾淨，並向網民請教：「該怎麼照顧呢？」

樓主不忍心松鼠自生自滅，帶牠回家後向網民請教應如何照料。（fb群組「爆廢公社二館」截圖）

台女上載的照片可見，松鼠寶寶連眼也未睜開，不少網民讚樣子「好萌」，帖文引來熱議，不少人留言獻計，稱最重要是保溫，「要用照黃燈加底層，用暖暖包再加一層毛巾」。有人提醒台女到寵物店買鼠類奶，然後用針筒或奶樽人工餵奶，松鼠寶寶吃飽後，要注意如有脹氣，「可以輕拍牠的背，讓牠排氣」，亦有網民提醒松鼠的屎尿味比較重，「勤於打掃就好了」。

（fb群組「爆廢公社二館」）