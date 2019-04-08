慎入！河南情侶吵架摔狗洩憤　毛孩飛一米外骨折　捱痛爬主人腳邊

有些人生氣起來愛砸東西洩憤，但無論如何都不能傷害其他人或動物！近日河南有一對情侶吵架，男方一時氣憤，竟將身旁小狗抓起再摔到地上。無法反抗的狗狗被拋飛一米以外，尖叫聲慘絕人寰，只見可憐小狗不知所措，即使受傷仍一拐一拐地爬回未及反應的女主人身邊。附近寵物店老闆看不過眼，衝前怒吼：「你怎不摔你自己？」小狗送院後證實盤骨及腿部骨折、肝臟破裂，疑長期受虐待，目前還在治療中。

河南有一對情侶吵架，男方竟一時氣憤，將身旁的小狗抓起再摔到路上去。（梨視頻片段截圖）

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事發於上周三（3日），據鄭州一間寵物店的老闆描述，一對情侶於店門前吵架，突然男子抓起所養的小狗往地上狠摔。閉路電視片段顯示，一名男子站於一名女子面前，突然用雙手扣着小狗頸部，將它拿起再過肩摔到地上，小狗被甩到一米以外，倒地時發出可憐的尖叫聲，只見小狗奮力站起來，但當時牠後腿已經無力，只能一拐一拐地爬回女子旁邊。惟該名女子以及身旁另一名男子全程都坐在長櫈上毫無反應，完全沒有打算出手阻止摔狗的男子，或查看受傷後的狗狗。

寵物店老闆見狀立即出門抱起受傷小狗，怒罵情侶們：「小狗對你做了什麼！不想養別養，你怎麼不摔你自己？」之後追問情侶還要不要小狗，結果對方直接說不要，然後就走了。老闆立即將被遺棄的小狗抱到醫院。

醫生推斷小狗以往一直都被虐待，因為身上有多處傷口，現在盤骨及腿部都骨折、肝臟破裂，情況嚴重需要留院。（梨視頻片段截圖）

令人髮指的是，醫生推斷小狗以往一直都被虐待，因為身上有多處傷口，現在盤骨及腿部都骨折、肝臟破裂，情況嚴重需要留院。現時小狗仍處於受驚狀態，寵物店老闆指接獲很多有心人捐款希望幫助小狗，但目前首要先把小狗治好，如果沒有好人家願意收養牠，老闆就會留牠在店內自己養。

不少網民看到片段後狠斥男子無人性，「摔壞了腦子嗎」、「神經病」、「狗已經沒有了，這種人以後會摔孩子」。亦有人心痛小狗非常無辜，「眼神看着真心痛 希望以後能遇到好人」，認為老闆應該要報警，將虐待寵物的人繩之於法，及設立保護動物的法例。

（梨視頻、鄭州發生）