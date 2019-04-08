台媽打扮仔仔成白雪公主　爸爸爆無奈　網民：暗示想要妹妹啊！

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

不少媽媽希望生女兒，都是因為可花心思替她們打扮成小公主。最近一名台灣爸爸於facebook發布相片，指妻子最近竟為兒子打扮成白雪公主，更問他誰是「世界上最美麗的女人」，令樓主大感無奈：「把我好好的一個兒子弄成這什麼公主的……」有網民認為小孩其實穿什麼都一樣可愛，又笑言樓主可能不明妻子的暗示，「你準備第二胎好了」、「媽媽都是想生女兒啊」。

一名台灣爸爸於facebook發布相片，指妻子最近竟為兒子打扮成白雪公主，更問他誰是「世界上最美麗的女人」。（fb群組「爆笑公社」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

該爸爸最近於fb群組「爆笑公社」貼圖，表示對妻子的舉動感無奈。他解釋最近她為兒子買了一束長假髮及公主的服飾。從相中可見，天真的小兒子經媽媽打扮後，變成了可愛無比的白雪公主。樓主續稱，妻子還未心息，更學白雪公主的橋段，問兒子「誰是世界上最美麗的女人」，非常爆笑。

+4
+3
+2
【智能手機】台媽用手機打電話撳極都打唔出　女兒揭真相超爆笑
【情人節】收貼心小兒子驚喜「禮物」　台媽大罵：害我爽了一下
【中槍】獲女兒贈感謝卡　原來亮點在最後　台媽一秒感動變崩潰

不少網民大讚兒子經悉心打扮後非常可愛，又笑言樓主要準備第二胎，「你老婆想生女兒啊」、「在暗示你啊，還不努力點」。有媽媽亦上載為兒子變裝成女孩或公主的有趣照片，坦言：「這是最佳時間任媽媽玩啊！」、「我也有替兒子打扮」、「趁他年紀小，我總要完成一次心願」。

（fb群組「爆笑公社」）

立刻Like！讚好《01熱話》：
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。