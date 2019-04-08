台媽打扮仔仔成白雪公主　爸爸爆無奈　網民：暗示想要妹妹啊！

不少媽媽希望生女兒，都是因為可花心思替她們打扮成小公主。最近一名台灣爸爸於facebook發布相片，指妻子最近竟為兒子打扮成白雪公主，更問他誰是「世界上最美麗的女人」，令樓主大感無奈：「把我好好的一個兒子弄成這什麼公主的……」有網民認為小孩其實穿什麼都一樣可愛，又笑言樓主可能不明妻子的暗示，「你準備第二胎好了」、「媽媽都是想生女兒啊」。

一名台灣爸爸於facebook發布相片，指妻子最近竟為兒子打扮成白雪公主，更問他誰是「世界上最美麗的女人」。（fb群組「爆笑公社」圖片）

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該爸爸最近於fb群組「爆笑公社」貼圖，表示對妻子的舉動感無奈。他解釋最近她為兒子買了一束長假髮及公主的服飾。從相中可見，天真的小兒子經媽媽打扮後，變成了可愛無比的白雪公主。樓主續稱，妻子還未心息，更學白雪公主的橋段，問兒子「誰是世界上最美麗的女人」，非常爆笑。

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不少網民大讚兒子經悉心打扮後非常可愛，又笑言樓主要準備第二胎，「你老婆想生女兒啊」、「在暗示你啊，還不努力點」。有媽媽亦上載為兒子變裝成女孩或公主的有趣照片，坦言：「這是最佳時間任媽媽玩啊！」、「我也有替兒子打扮」、「趁他年紀小，我總要完成一次心願」。

（fb群組「爆笑公社」）