【捉姦神器】男友有古怪？　女友神探上身　一件家品緝獲出軌鐵證

「人一生總會愛上幾個人渣」，婚前試愛難免愛錯賤男友（或女友），如何及早發現抽身卻重要。內地網上瘋傳一段閨蜜對話截圖，印證「我的女友是神探」的坊間智慧，女事主向閨蜜講述發現男友有古怪，然後如何抽絲剝繭分析疑點，最終靠捉心理，向男友送上一件家庭用品，結果成功緝拿男友出軌的鐵證。事主的精明不但令好友拜服，也令一眾網民驚嘆，姊妹們紛紛說要「學嘢」，男士們則稱要「小心提防」。

男人出軌定有徵兆，網傳超醒目女友如何以一家庭用品，踢爆男友出軌，因太實用引來瘋傳。（《犀利人妻》劇照）

神探女友與閨蜜講述智破出軌男的對話↓↓↓

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內地微博近日瘋傳兩名女子的對話截圖，一名女子向閨蜜訴說揭發男友有第三者的經過，她稱與男友雖住在同一城市，惟因工作地點相距較遠，故沒有住在一起，大家一周見面三至四次。女子與男友同樣愛打機，但一次打機時，發現男友語音對話中出現不應存在的飛機聲音，男友雖聲稱在家，但她因聲音問題懷疑男友說謊。

女友化身神探，疑心下出手大搜證，經查手機和搜屋後，她發現肯定不屬於自己的女生頭髮，怒極的她決定進一步搜證，並且想出一條絕妙策略。她指「我先約他吃飯，然後開玩笑說他胖，給他買了一個體重秤，就那種要下APP紀錄的」。

不少家庭都有的體重磅，但這件家品為何能變成捉姦神器呢？神探女友解釋，「體重秤就放在他家很顯眼的地方，我知道他懶，秤一次後不會想去秤第二次，可是女生會，或許說大多數人會，第一眼看到一個體重秤都可能想上去看看自己多少斤兩呃，畢竟我也在賭」。

神探女友捉心理，認為只要是女性，見到磅都忍不住站上去，果然找到男友出軌的鐵證。（Gettyimages/視覺中國）

這場心理戰是女友贏了！女友後翻查紀錄體重的APP，確見出現「47Kg」的神秘體重，即時肯定「這不是男生的體重，也不是我的，那就應該是那個長髮妹的了」。她指證據確鑿下，男友只能坦承出軌，獲得的真相與她推論相若，最終她向閨蜜慨嘆「還是單身好，沒那麼多心機」，而其閨蜜則被好友的神探頭腦嚇到，只能回應一句「我真的，給你下跪了偵探！」。

不少女網民都大讚其捉姦方法實用，有人笑言「戀愛中的女人果然都是福爾摩斯」，不少人都稱只要是女生，一看到體重磅都忍不住站上去試試，這個方法可說萬試萬靈。雖有人質疑這種網上瘋傳的對話圖或非真實發生，惟更多女網民認為只要當中極有「教育意義」，真假不重要，笑言姊妹們都應記下以備不時之需：「劃重點：有app的體重秤，大家記下了嗎？」

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