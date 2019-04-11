頭髮都電燶！　台女連續3次碰電飯煲觸電　網民：變爆炸頭係真㗎

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生活中離不開電，然而因為現在電器用品品質愈做愈好，常常忘了「被電到」是件非常危險的事！一位廖姓網友就親自為我們示範「被電到」有多危險。她在網路上分享自己被電到頭髮的照片，表示自家電鍋（電飯煲）漏電，讓她在短時間內被電了3次，連手都麻掉了……

圖片來源：爆廢公社

小心火災！漏電電鍋不要再用了

電器漏電、短路都可能引起火災，網友紛紛力勸她換新，免得真的上社會新聞就不妙了……

「換掉了啦，太危險」

「太可怕了，還導致頭髮燒焦」

「可怕，小心電鍋在你們使用的時候直接電線起火」

「三次的扣搭（quota）用完了，下次就沒那麼好運了，還是趕快換一個吧」

「一定是電器故障，有一定的危險性，要注意喔！」

「這種東西就丟了吧！哪天發生更大事故會後悔莫及」

「可以拿去修，我家電鍋也有漏電過不過頭髮沒燒焦」

快測一下有沒有超能力

樓主能上網發文以及更新，代表雖然被連電3次，但人還是安全無虞的，於是網友就不安份啦。

「原來被電到頭髮變爆炸頭是真的」

「感覺妳的頭應該在冒煙欸～」

「你也很耐電，電鍋還是換掉吧」

「難道是比卡超！」

「有出現甚麼超能力嗎？」

「怎麼感覺妳得到神力了。」

「你是不是在體驗當沙贊的那個瞬間」

電影《沙贊！》的主角大叫「Shazam!」即被雷劈，瞬間變超級英雄。（劇照）

回家躺床上其實也很容易被電

先前也有網友發文抱怨日常被電，躺在床上莫名就被充電線電到，一晚上被電個800次，批踢踢上也有不少網友抱怨被電過，雖然電流小不會痛，但忽然刺一下很討厭呀！

「原來不止有我，插電腦USB孔最容易觸電」

「神在測試你的信仰，你難道沒有被感召到嗎」

「超容易被電到的，但應該是插座接地問題」

「正常不會電！換一條吧」

「有沒有感覺刺刺的」

電器漏電實在太危險啦，樓主還是趕快換個新電鍋吧！

圖片來源：爆廢公社

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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