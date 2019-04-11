打機成癮機不離手　「他」竟為一個理由放棄　連登仔：世事無絕對

世界上最遠的距離，不是你愛他而他不知道，而是手機在手卻沒有網絡！有連登仔網上發文，指其朋友長期手機不離手，手機遊戲已成其生命一部分，惟近日二人搭地鐵時震驚地發現對方竟收起電話，一問之下，朋友嬲爆指原來是電訊商接收太差，「都收唔Ｘ到，玩條Ｘ咩！」樓主笑言即時領悟到「世事真係無絕對」。這則帖文引起大批網民共鳴，認同「搭車收唔到電話」太慘，有電訊商更被網民齊聲點名港鐵內收得奇差，「日日玩斷線，load空氣！」

近日一名連登仔透露打機成癮的朋友，一上地鐵竟然收起電話，令他相當震驚，一問之下才得知真相，引來大批網民共鳴。（資料圖片）

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有連登仔昨日以「噚晚我終於領悟到，世事真係無絕對」為題在討論區發文，指一名朋友平時手機不離手，「每次見到佢都一定係打緊機，係一定」，樓主指其朋友因工作關係有不少空閒時間，數年前開始沉迷玩手機遊戲，無論上班、吃飯、上廁所等，都跟手機形影不離，「乜野傳說對決呀、PokemonGo呀、怪物彈珠呀、PAD呀、石器時代呀全部玩齊」。

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不少人搭地鐵時，均會拿出手機清磨時間，一旦訊號接收欠佳，實在令人相當無奈及憤怒。（Gettyimages/視覺中國）

不過神奇的事發生了，樓主表示日前他跟這位朋友搭地鐵，由觀塘出發至油麻地，對方一上地鐵便收起電話，沿途未有拿出來看過一眼，令樓主大感疑惑，忍不住問他是否擔心地鐵又「炒車」或手機壞掉，朋友一一否認後，嬲爆斥電訊商接收差，「都收唔Ｘ到，玩條Ｘ咩！仲有成年先完約呀Ｘ你Ｘ母」，樓主聽罷哭笑不得，坦言「依個世界冇嘢係放唔低，冇嘢係絕對。」

樓主朋友的慘痛經歷，引來大批網民共鳴，認同「搭車收唔到電話」最可憐，多名網民更點名怒斥有電訊商月費貴，但在港鐵內卻經常接收欠佳，特別是九龍塘、大圍、灣仔及銅鑼灣站尤其嚴重，「日日玩斷線，load空氣」、「衰過用3G」，又笑言追Po的一定非該電訊商用戶，「邊有可能會load到啲字」，諷刺電訊商或是為大家的頸部、眼部着想。不過亦有網民護航，稱該電訊商除於港鐵車廂接收欠佳外，在其他地方均收得到。

（連登討論區）

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