【多圖】台灣捷運驚見胸口紋身正妹　網民肉搜真身原來係網紅！

不少人身上都會有紋身，近日台灣網上流傳一張圖片，指捷運上有一名正在睡覺的正妹，其胸口上有文字紋身，身材豐滿之餘還十分有個性。不過其實該張圖片在上年已經出現過，只是近日被人翻出分享，而圖中正妹其實是台灣網紅「莎韻」（sayunhayung），紋身的字原來有特別意思！

台灣網民近日翻炒一張「捷運爆乳正妹」的圖片，原來她真正身份是網紅莎韻。（fb群組「爆廢公社」圖片）

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據網傳照片可見，一名正妹身穿低胸裝，坐在捷運椅子上睡覺，拍攝者從高角度向下看，正妹豐滿身材表露無遺。不過最吸引網民注意的，還是正妹左胸口上的一個文字紋身，上載圖片的人表示「早知道就多讀一點英文了！」而且出於好奇心，看了一段長時間，「一直看，一直看，一直看到害偶（我）遲到！」

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網民討論的刺青正妹其實是網紅莎韻，她的IG有大量支持者。

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照片引起網民討論，甚至連正妹本人都現身說法，解釋身上的紋身。莎韻在帖文留言，說自己也在同一群組內，解釋「英文是我的原住民名字喔」，令網民覺得帖文十分有趣。不過這張「捷運紋身正妹」照片早在上年已經出現過，只是近日被網民翻炒，再次在網上流傳。

莎韻其實是一名網紅，Instagram帳戶有超過17萬人跟蹤，她不時會在帳戶上分享自己的生活照，經常都會得到支持者的熱烈回應。

（綜合）

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