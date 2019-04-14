【玩到嘔血】日大學生設計29塊拼圖獲獎　單色無圖案、有5塊直角

砌圖是消磨時間的好工具，一般砌圖塊數愈多，所需的完成時間亦愈多。不過日本一名就讀美術大學的學生淺香游，就設計出一套只有29塊，但隨時花上數星期完成的砌圖「Jigsaw 29」。淺香游所設計砌圖的特別之處，就是玩家不能以傳統「四邊起手」的方法完成，另外由於作品實在十分出色，「Jigsaw 29」在2018年「世界拼圖設計大賽」獲得大獎，甚至被評為難度最高的砌圖。

淺香游現時是日本秋田公立藝術大學的4年級生，Jigsaw 29是他3年級時的一份功課。（秋田公立藝術大學圖片）

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淺香游現時是日本秋田公立藝術大學的4年級生，Jigsaw 29是他3年級時的一份功課，但該份功課卻令他贏得2018年的「Nob Yoshigahara Puzzle Design Competition」。砌圖商品化之後，在外國砌圖銷售網站上，亦被分類成最高難度的第十級難度，可見設計巧妙之處得到多方認同。

+ 4 + 3 + 2

Jigsaw 29的砌圖只有區區29塊卻能成為玩家的惡夢，全因砌圖是單色設計，上面沒有任何圖案，而且Jigsaw 29不如傳統砌圖每幅只有4塊直角砌圖，而是有5塊，令玩家不能使用過去玩砌圖的手法，先找出4隻角，完成4條邊，再向內發展。

29塊砌圖都要足足個多小時才可以完成，相信不少人都會砌到嘔血。（電影《唐伯虎點秋香》截圖）

淺香游說，他於設計砌圖時原本預計玩家需要約1.5小時完成，但完成作品之後，才發現玩家平均都需要2小時完成砌圖，在外國更有人需要3星期才可以完成。加拿大有YouTuber實測挑戰Jigsaw 29，花了約1小時50分鐘完成，短片引來多達620萬次收看，反應十分熱烈。

其實除了Jigsaw 29之外，淺香游還設計過很多其他款式的砌圖，例如所有砌圖都有直角的「Jigsaw 19」，波浪形的「Wave 5」和「Wave 7」等等，全部都與大家一般認知的砌圖有出入，非常有創意。

（綜合）

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